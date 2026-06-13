Un exfutbolista chileno apuntó contra Argentina y anticipó que será "la gran decepción" del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya está en marcha y, como suele ocurrir en la previa de los grandes torneos, comenzaron a multiplicarse los pronósticos y análisis sobre los candidatos al título. En ese contexto, el exfutbolista chileno Patricio Yáñez lanzó una dura crítica hacia el seleccionado nacional y aseguró que será una de las grandes decepciones de la competencia.

Durante una entrevista con Radio Agricultura FM, el exdelantero sostuvo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no logrará repetir la actuación que le permitió consagrarse campeón en el Mundial de Qatar.

"Va a ser la gran decepción. Son los actuales campeones del mundo, pero no creo que lleguen alto", afirmó Yáñez al referirse a las posibilidades de la Albiceleste en la máxima cita del fútbol.

"Hay selecciones superiores a Argentina"

El exjugador chileno argumentó que existen otros equipos con un nivel futbolístico superior al conjunto argentino y descartó que pueda volver a disputar una final mundialista.

"Yo lo digo porque futbolísticamente hay otras selecciones superiores a Argentina. Pienso que puede pasar un par de etapas, pero no van a llegar a donde piensan muchos que es la final", remarcó.

Las declaraciones generaron repercusión debido al peso de la figura de Yáñez dentro del fútbol chileno y a su historial de opiniones críticas respecto de distintas selecciones y entrenadores sudamericanos.

Una voz con historia en el fútbol chileno

Yáñez desarrolló una extensa carrera profesional y es recordado principalmente por haber integrado el plantel de Colo-Colo que conquistó la Copa Libertadores de 1991, el único título continental de ese tipo conseguido hasta el momento por un club chileno.

Tras su retiro de la actividad profesional en 1994, se desempeñó como comentarista deportivo y se caracterizó por mantener posiciones directas y, en muchas ocasiones, polémicas.

También cuestionó a Marcelo Bielsa

Las críticas del exdelantero no se limitaron a la Selección argentina. Durante la misma entrevista también apuntó contra el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa.

"Es pesado. Es un maleducado. Separemos las cosas, porque ahora la gente es capaz de bajarse los pantalones con tal de tener a Bielsa", sostuvo.

Además, cuestionó el trabajo del técnico rosarino al frente del seleccionado uruguayo y aseguró que su ciclo ha generado numerosos cuestionamientos.

"Ha hecho cosas horribles en Uruguay y con razón se gana todas las críticas que se ha ganado", afirmó.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa con su preparación en Kansas City y ultima detalles para el debut frente a Argelia, con el objetivo de comenzar de la mejor manera la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Las declaraciones de Yáñez se suman así a la larga lista de opiniones y pronósticos que rodean a la Albiceleste en la previa de una nueva Copa del Mundo.