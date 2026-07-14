Una España superior dejó afuera a Francia y es el primer finalista

La selección de España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 2-0 sobre Francia en una semifinal en la que dominó el desarrollo del juego y consiguió una victoria que la depositó nuevamente en la definición de la Copa del Mundo.

La Furia Roja mostró su mejor versión en lo que va del torneo y superó a un conjunto francés que tenía como una de sus principales figuras a Kylian Mbappé, pero que no logró encontrar respuestas para revertir el desarrollo del encuentro ni alcanzar su objetivo de disputar una tercera final consecutiva.

Con este resultado, el seleccionado español volverá a jugar una final mundialista 16 años después de su anterior definición y tendrá la posibilidad de conquistar una nueva estrella para su escudo, que se sumaría a la obtenida en Sudáfrica 2010.

Un partido dominado por la Furia Roja

Desde el desarrollo del encuentro, España marcó diferencias y controló las acciones frente al conjunto francés. El primer golpe llegó luego de una acción dentro del área protagonizada por Lucas Digne, cuya infracción derivó en un penal favorable al equipo español.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mikel Oyarzabal, quien convirtió el remate en gol y estableció el 1-0, resultado con el que España comenzó a construir una victoria que terminaría siendo decisiva.

Ese tanto le permitió a la Furia Roja trasladar al marcador el dominio que venía mostrando sobre el campo de juego y afrontar el resto del encuentro con ventaja.

El segundo tiempo confirmó la superioridad española

Lejos de conformarse con la diferencia mínima, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente mantuvo la iniciativa durante el complemento y continuó buscando ampliar la ventaja.

La segunda conquista llegó a través de una jugada colectiva que terminó de reflejar el rendimiento español durante la semifinal. La acción comenzó con una pared entre Dani Olmo y Pedro Porro, una combinación que permitió romper la defensa francesa y dejar al defensor en posición para definir.

Pedro Porro resolvió la jugada con un remate que terminó en la red y estableció el 2-0, resultado que terminó siendo definitivo y que aseguró el pase de España a la final del Mundial. El gol terminó por consolidar una actuación en la que la selección española logró imponer su juego y controlar el desarrollo del partido de principio a fin.

El regreso a una final mundialista

La clasificación representa un momento significativo para el seleccionado español. Después de 16 años, España volverá a disputar una final de la Copa del Mundo, instancia a la que accede tras completar una destacada actuación en la semifinal frente a Francia.

El triunfo también le brinda la posibilidad de buscar una nueva consagración mundialista y sumar una segunda estrella a su escudo, acompañando la conseguida en Sudáfrica 2010.

La victoria sobre Francia le permitió a la Furia Roja convertirse en el primer equipo en asegurar su lugar en la definición del torneo y esperar ahora al rival con el que disputará el partido decisivo.

Francia no pudo alcanzar una nueva definición

Del otro lado, el seleccionado francés no logró cumplir el objetivo de volver a instalarse en una final mundialista. El conjunto de Kylian Mbappé fue superado por una España que dominó el partido y no encontró los caminos necesarios para modificar el resultado.

La derrota significó además que los galos no pudieran acceder a su tercera final consecutiva, objetivo que quedó frustrado tras la caída por 2-0 en esta semifinal.