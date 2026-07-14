La Selección tendrá su última práctica antes de Inglaterra: Scaloni dará una conferencia de prensa

La Selección argentina transita las horas previas a uno de los compromisos más importantes de su participación en el Mundial 2026. Este martes llevará adelante su último entrenamiento antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del certamen, en un encuentro programado para el miércoles a las 16, en la ciudad de Atlanta.

Luego de haber realizado toda su preparación en Kansas City, el plantel nacional cumplirá una jornada cargada de actividades que incluirá la práctica definitiva, el contacto con la prensa de tres futbolistas designados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, finalmente, una conferencia encabezada por el entrenador Lionel Scaloni, prevista para las 20 horas de Argentina.

Será un día clave para terminar de despejar las dudas que aún persisten sobre el once inicial que buscará un lugar en la final de la Copa del Mundo.

La última práctica antes del viaje a Atlanta

El seleccionado ya arribó a Atlanta, donde disputará el encuentro frente al conjunto inglés. La AFA confirmó que el entrenamiento principal comenzará a las 12.30 (hora de Argentina) y representará la última oportunidad para que el cuerpo técnico ajuste aspectos tácticos antes del compromiso.

Al término de la práctica, tres jugadores dialogarán con los medios de comunicación, mientras que más tarde será el turno de Lionel Scaloni, quien ofrecerá una conferencia de prensa en la que seguramente será consultado acerca de la formación titular y las variantes que analiza para afrontar las semifinales.

Hasta el momento, el entrenador evitó brindar señales claras sobre la alineación definitiva.

Un laboratorio táctico en Kansas City

La última práctica realizada en Kansas City, antes de abandonar las instalaciones del Compass Mineral Center y compartir el último asado en el hotel Origin, estuvo marcada por numerosos ensayos tácticos.

Según el parte oficial difundido por la AFA, el plantel trabajó sobre distintos aspectos del juego. Las tareas desarrolladas incluyeron:

Trabajos de posesión.

Recuperación tras pérdida.

Progresión en ofensiva.

Fútbol en espacios reducidos.

Sin embargo, el informe oficial no hizo referencia a nombres propios ni a sistemas tácticos utilizados durante los ejercicios.

La decisión respondió a que Scaloni probó diferentes variantes tanto en las posiciones de algunos futbolistas como en el esquema general del equipo.

Scaloni busca ajustes sin romper una tradición

Existe una certeza de cara al encuentro frente a Inglaterra. Según la información disponible, no habrá un tercer equipo consecutivo diferente durante el ciclo de Lionel Scaloni, algo que nunca ocurrió a lo largo de los 102 partidos dirigidos por el entrenador al frente de la Selección argentina.

No obstante, el cuerpo técnico considera necesario introducir alguna modificación para intentar mejorar el funcionamiento colectivo frente a un rival de máxima exigencia. Durante el entrenamiento del lunes, el entrenador realizó diferentes pruebas con la intención de encontrar un mayor equilibrio entre defensa y ataque.

El debate entre el 4-4-2 y el 5-3-2

A lo largo de su ciclo, Scaloni utilizó principalmente dos esquemas tácticos. Los sistemas que más veces implementó fueron:

4-3-3.

4-4-2.

Precisamente este último dibujo ganó protagonismo durante la recta final del Mundial desde la incorporación de Leandro Paredes como volante central. Ese sistema permitía reunir a cuatro mediocampistas considerados fundamentales dentro del proceso encabezado por Scaloni: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes.

Sin embargo, el cuerpo técnico entiende que el equipo no logró alcanzar el equilibrio defensivo ni el nivel de juego pretendido. Por esa razón comenzaron a aparecer nuevas alternativas.

Los futbolistas que fueron probados

Entre las variantes ensayadas apareció Exequiel Palacios, quien ocupó durante algunos pasajes un lugar en el mediocampo titular. El volante del Bayer Leverkusen puede aportar mayor tenencia de balón y también brindar opciones por la banda, teniendo en cuenta que incluso actuó como lateral derecho frente a Jordania.

Otra de las pruebas incluyó a Giuliano Simeone, un volante de recorrido amplio y características físicas que podrían ofrecer mayor contención defensiva.

Las modificaciones también alcanzaron el lateral derecho. En distintos momentos del entrenamiento participaron:

Nahuel Molina.

Gonzalo Montiel.

La base del equipo parece definida

Más allá de las pruebas realizadas, existe un grupo importante de futbolistas que, según la información disponible, tendría asegurada su presencia independientemente del sistema táctico elegido. Los jugadores que aparecen como una base consolidada son:

Emiliano "Dibu" Martínez.

Cristian "Cuti" Romero.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico.

Alexis Mac Allister.

Leandro Paredes.

Enzo Fernández.

Lionel Messi.

Julián Álvarez.

Las principales incógnitas continúan concentrándose en los dos lugares restantes de la formación inicial.

El 5-3-2 vuelve a aparecer como alternativa

Otra de las variantes evaluadas por Scaloni es el sistema 5-3-2, utilizado anteriormente en determinados momentos del ciclo. Según la información proporcionada, el entrenador recurrió a ese esquema durante el encuentro frente a Países Bajos en el Mundial, partido que terminó 2 a 2.

Durante la práctica del lunes volvió a ensayar esa disposición táctica. En ese dibujo aparecieron:

Nahuel Molina , luego reemplazado por Giuliano Simeone .

, luego reemplazado por . Nicolás Otamendi , Cristian Romero y Lisandro Martínez como centrales.

, y como centrales. Nicolás Tagliafico , posteriormente reemplazado por Nicolás González , sobre el sector izquierdo.

, posteriormente reemplazado por , sobre el sector izquierdo. Alexis Mac Allister , Leandro Paredes y Enzo Fernández en el mediocampo.

, y en el mediocampo. Lionel Messi y Julián Álvarez en la ofensiva.

De confirmarse esa variante, uno de los cambios más significativos sería el ingreso de Nicolás Otamendi, mientras quedará por definirse la continuidad o no de los laterales utilizados durante los ensayos.

Las últimas incógnitas antes del partido

Hasta el momento, todas las pruebas desarrolladas por el cuerpo técnico permanecen abiertas. La práctica definitiva permitirá trabajar también sobre la pelota parada, aspecto considerado determinante en este tipo de encuentros.

A partir de ese entrenamiento quedarán resueltas las principales dudas que rodean al equipo. Entre los interrogantes que todavía permanecen abiertos aparecen: