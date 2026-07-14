Francia y España se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026 a todo o nada

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y este martes tendrá su primer gran capítulo con el enfrentamiento entre Francia y España, dos de las selecciones que llegaron a las semifinales luego de recorrer caminos sólidos durante el certamen.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con credenciales suficientes para pelear por el título mundial.

Además del valor deportivo que implica alcanzar la final, el partido tendrá un condimento especial por los antecedentes recientes entre ambas selecciones. España llega con ventaja en los últimos enfrentamientos directos, ya que derrotó a Francia en las semifinales de la Nations League 2025, por 5 a 4, y anteriormente también se impuso en la Eurocopa 2024 por 2 a 1.

Con ese escenario como antecedente, el equipo dirigido por Didier Deschamps buscará tomarse revancha en el torneo más importante del fútbol internacional, mientras que el conjunto conducido por Luis de la Fuente intentará repetir esos resultados para acceder al encuentro decisivo.

Francia llega con una campaña perfecta

La Selección de Francia arriba a las semifinales ratificando su condición de candidata al título. El conjunto dirigido por Didier Deschamps finalizó como líder del Grupo I y mantuvo una marcha perfecta durante toda la competencia, imponiéndose en todos los encuentros que disputó hasta el momento.

Su debut fue con una victoria por 3 a 1 frente a Senegal. Posteriormente goleó 3 a 0 a Irak y cerró la fase de grupos con un contundente 4 a 1 sobre Noruega.

En las instancias eliminatorias, Francia mantuvo el mismo nivel competitivo. En los dieciseisavos de final superó 3 a 0 a Suecia, luego derrotó 1 a 0 a Paraguay en los octavos de final y, finalmente, venció 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final, asegurando así su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo.

La combinación entre el recambio generacional y la experiencia de varios de sus referentes permitió que el seleccionado francés consolidara un funcionamiento que lo posiciona nuevamente entre los principales aspirantes al título. El equipo buscará ahora alcanzar su tercera final consecutiva y conquistar su segundo campeonato mundial en las últimas tres ediciones.

El recorrido de Francia hasta las semifinales

La campaña de Francia en el Mundial 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Fase de grupos: Francia 3 - Senegal 1 (Martes 16 de junio).

Francia 3 - Senegal 1 (Martes 16 de junio). Fase de grupos: Francia 3 - Irak 0 (Lunes 22 de junio).

Francia 3 - Irak 0 (Lunes 22 de junio). Fase de grupos: Noruega 1 - Francia 4 (Viernes 26 de junio).

Noruega 1 - Francia 4 (Viernes 26 de junio). Dieciseisavos de final: Francia 3 - Suecia 0 (Martes 30 de junio).

Francia 3 - Suecia 0 (Martes 30 de junio). Octavos de final: Paraguay 0 - Francia 1 (Sábado 4 de julio).

Paraguay 0 - Francia 1 (Sábado 4 de julio). Cuartos de final: Francia 2 - Marruecos 0 (Jueves 9 de julio).

España apuesta a la posesión y a una defensa sólida

La Selección de España también alcanzó las semifinales luego de completar una destacada actuación durante toda la competencia. El equipo conducido por Luis de la Fuente avanzó como líder indiscutido de su grupo y construyó su clasificación a partir de un estilo basado en la posesión del balón, el orden táctico y una notable firmeza defensiva.

Uno de los aspectos más destacados del conjunto español ha sido precisamente su rendimiento en la última línea. En seis partidos disputados, España recibió apenas un gol, registro que la convierte en una de las selecciones con mejor desempeño defensivo del campeonato.

En las fases de eliminación directa también debió afrontar partidos exigentes, logrando avanzar gracias a goles convertidos en los momentos decisivos. Para este compromiso frente a Francia, el plan del conjunto español será controlar el mediocampo, administrar el ritmo del partido y desgastar a su rival, buscando repetir las victorias obtenidas en los enfrentamientos recientes entre ambos seleccionados.

El camino de España hasta esta instancia

El recorrido del conjunto español en la Copa del Mundo 2026 incluye los siguientes resultados:

Fase de grupos: España 0 - Islas Cabo Verde 0 (Lunes 15 de junio).

España 0 - Islas Cabo Verde 0 (Lunes 15 de junio). Fase de grupos: España 4 - Arabia Saudita 0 (Domingo 21 de junio).

España 4 - Arabia Saudita 0 (Domingo 21 de junio). Fase de grupos: Uruguay 0 - España 1 (Viernes 26 de junio).

Uruguay 0 - España 1 (Viernes 26 de junio). Dieciseisavos de final: España 3 - Austria 0 (Jueves 2 de julio).

España 3 - Austria 0 (Jueves 2 de julio). Octavos de final: Portugal 0 - España 1 (Lunes 6 de julio).

Portugal 0 - España 1 (Lunes 6 de julio). Cuartos de final: España 2 - Bélgica 1 (Viernes 10 de julio).

Hora y escenario del partido

El primer duelo correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 se disputará este martes 14 de julio de 2026, desde las 16.00 horas de Argentina.

El escenario será el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, donde se conocerá al primer finalista de la Copa del Mundo.

Las probables formaciones

Francia presentaría la siguiente alineación:

Mike Maignan.

Jules Koundé.

William Saliba.

Dayot Upamecano.

Lucas Digne.

Manu Koné.

Adrien Rabiot.

Ousmane Dembélé.

Michael Olise.

Désiré Doué.

Kylian Mbappé.

Director técnico: Didier Deschamps.

Por su parte, España formaría con:

Unai Simón.

Pedro Porro.

Pau Cubarsí.

Aymeric Laporte.

Marc Cucurella.

Rodri.

Fabián Ruiz o Pedri.

Lamine Yamal.

Dani Olmo.

Álex Baena.

Mikel Oyarzabal.

Director técnico: Luis de la Fuente.