FIFA prohibió banderas y elementos sobre las Malvinas para Argentina-Inglaterra

La FIFA prohibió el ingreso de banderas, carteles, camisetas y cualquier otro elemento con referencias a las Islas Malvinas para la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina e Inglaterra, encuentro programado para este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La decisión forma parte del operativo especial de seguridad previsto para uno de los encuentros considerados de mayor riesgo del campeonato y responde al reglamento del organismo rector del fútbol mundial, que establece la prohibición del ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o considerados provocativos dentro de los estadios.

La restricción alcanza a toda insignia vinculada con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, un símbolo que habitualmente acompaña a los simpatizantes de la Selección Argentina en distintos escenarios deportivos.

La confirmación de Seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el alcance de la disposición y explicó que la prohibición no se limita únicamente a las banderas. La funcionaria indicó que tampoco estará permitido ingresar con remeras, pancartas u otros elementos alusivos al conflicto de Malvinas, en cumplimiento de las normas fijadas para el desarrollo del encuentro.

Durante sus declaraciones fue categórica al señalar que: "No pueden ingresar banderas con contenido político".

Monteoliva explicó que el operativo fue definido luego de un análisis de riesgo realizado en conjunto con organismos internacionales, con el objetivo de establecer las medidas de seguridad necesarias para un partido que demandará un despliegue especial tanto dentro como fuera del estadio.

Operativo de seguridad

La planificación del dispositivo de seguridad fue coordinada a través de una reunión desarrollada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), ubicado en Leesburg, Virginia.

En ese encuentro participaron representantes de distintos organismos y fuerzas de seguridad que trabajarán en la organización del evento. Entre ellos estuvieron presentes representantes de la FIFA el FBI, la policía del estado de Georgia, la policía de Miami, la policía de Inglaterra y autoridades argentinas.

De acuerdo con lo informado por la ministra, el análisis conjunto permitió diseñar un operativo específico para un encuentro que concentrará una importante atención internacional y que requerirá controles reforzados en todos los niveles.

Más de 1.600 agentes

El dispositivo de seguridad previsto para la semifinal movilizará más de 1.600 agentes, entre efectivos policiales, personal de seguridad privada y fuerzas interjurisdiccionales.

Como parte de la organización, se implementará por primera vez durante el Mundial un esquema diferenciado para el ingreso de los simpatizantes de ambas selecciones. Según lo informado por Monteoliva:

Los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4.

Los simpatizantes ingleses accederán por la Puerta 3.

No obstante, la ministra aclaró que esta separación tendrá un alcance limitado debido a que las entradas fueron adquiridas con anterioridad. En ese sentido, explicó que "habrá simpatizantes de ambos países distribuidos en distintos sectores del estadio", ya que la ubicación de los espectadores quedó determinada por la compra previa de los boletos.

Restricciones adicionales durante el partido

El operativo no se limitará únicamente al control de banderas y elementos con mensajes políticos. También se resolvió que estará prohibido ingresar con botellas al estadio.

Asimismo, las bebidas serán entregadas en vasos descartables, una medida adoptada para evitar que los envases puedan ser utilizados como objetos contundentes durante el desarrollo del encuentro. El dispositivo de seguridad también comprenderá otros espacios vinculados con la organización del partido.

Entre ellos se encuentran:

Los hoteles donde se alojan ambas delegaciones.

Los traslados oficiales.

Los controles reforzados en los accesos al estadio.

Controles sobre los asistentes al Mundial

Durante la presentación del operativo, Alejandra Monteoliva informó además que ya fueron identificados 13 ciudadanos argentinos que intentaron eludir los controles de seguridad o ingresar a los estadios utilizando entradas falsas.

Como consecuencia de esa situación, esas personas fueron inhabilitadas para asistir a estadios durante el Mundial y también quedaron impedidas de ingresar a espectáculos deportivos en la Argentina. La ministra agregó otro dato relacionado con las tareas preventivas desarrolladas entre ambos países.

Según indicó, Estados Unidos recibió el registro de 33.000 personas con derecho de admisión vigente en la Argentina, información que será utilizada para impedir que quienes integran ese listado puedan acceder a los encuentros correspondientes al Mundial 2026.