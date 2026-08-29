Una influencer denunció una agresión antes del partido de Boca y apuntó contra el hermano de Riquelme

La influencer Valentina Salcedo, vinculada al mundo Boca, denunció haber sido víctima de una violenta agresión en la previa del partido que el equipo disputó ante Lanús en La Bombonera y señaló directamente a Cristian Riquelme, hermano del presidente del club, como responsable.

De acuerdo con su testimonio, el episodio ocurrió mientras se dirigía al estadio junto a dos amigas. En ese momento, habría sido interceptada por un grupo de cuatro mujeres que la golpearon y la amenazaron con un arma blanca.

Salcedo, quien actualmente es pareja del periodista Pablo Carrozza, relató lo sucedido a través de sus redes sociales y apuntó contra Cristian Riquelme, conocido como "Chanchi", y contra su mano derecha, Ezequiel Benvenutto, alias "El enano".

La influencer también aseguró que no sería la primera vez que recibe amenazas y cuestionó al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, por permitir, según su acusación, este tipo de situaciones.

El relato de Valentina Salcedo: "Me pegaron para matarme"

Salcedo publicó en Instagram un extenso relato sobre la agresión. En su denuncia pública, afirmó: "La mano derecha del 'Chanchi' Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara. Estoy con vida gracias a Dios".

"Me metieron una piña en la cara, me agarraron de los pelos y me patearon en el piso. Me pegaron para matarme, si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara cortada", agregó.

Luego, apuntó directamente contra el presidente de Boca: "Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto. No es la primera vez que el 'Chanchi' Riquelme me amenaza a través de terceros".

En el mismo mensaje, sostuvo que Cristian Riquelme estaría detrás de otros episodios que, según su versión, la afectaron anteriormente.

"Este tipo está obsesionado conmigo, y es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida, y no es la primera vez que me hace maldades. Hablo porque me cansé de vivir con miedo. Hasta acá llegó mi silencio", expresó.

Pablo Carrozza confirmó la denuncia judicial

Pablo Carrozza confirmó que el episodio fue denunciado ante la Policía y aseguró que se aportaron elementos para avanzar con la investigación.

"Los hechos han sido denunciados formalmente y se aportaron todos los elementos necesarios para que se investigue", manifestó el periodista.

Además, dejó una advertencia dirigida a Ezequiel Benvenutto y Cristian Riquelme: "Deberán responder ante la Justicia por cualquier eventual responsabilidad que pudiera corresponderles respecto a la seguridad e inseguridad de Valentina Salcedo".

Carrozza también cuestionó la situación y sostuvo: "Se acostumbraron a que nunca les pase nada. Terminaron confundiendo silencio con impunidad. Esta vez no les va a salir tan barato; se acabó el recreo, se van a tener que hacer cargo".

Hasta el momento, Valentina Salcedo no brindó mayores detalles públicamente sobre la denuncia, y el episodio quedó planteado en el ámbito judicial a partir de las acusaciones realizadas por la influencer.