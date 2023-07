Una lástima: Argentina perdió sobre el final con Italia

No alcanzó. El buen partido que hizo la Selección Argentina en su debut en el Mundial femenino no se vio reflejado en el resultado final. Pese a la buena imagen que dejó el equipo dirigido por Germán Portanova, Italia se quedó con los tres puntos gracias a un cabazao de Girelli en el minuto 87, sí, a poquito del final cuando el empate ya parecía cantado. Una lástima aunque es clave dar vuelta la página y enfocarse en el próximo partido.

Portanova cumplió con su palabra y, desde que la hondureña Melissa Borja hizo sonar el silbato inicial, el equipo salió a buscar el partido de igual a igual ante un rival, en la previa, superior. Durante la primera mitad, la Selección mantuvo una intensidad digna de un equipo que pretende ser protagonista. Estefanía Banini se lució y demostró por qué es la estrella de esta Selección. Tirando caños, desbordando por la banda y asociándose con Florencia Bonsegundo en búsqueda del gol recibió los aplausos de gran parte de los 30.889 hinchas que asistieron al Eden Park de Auckland.

La dupla Daiana Falfán y Lorena Benítez mostró solidez en el mediocampo y, con una precisa rotación a la hora de subir y bajar, buscaron cuidar la zona defensiva. Si bien por momentos podrían haber asistido mejor a las delanteras, la jugadora de Palmeiras fue una de las piezas clave para que pudiesen ir al entretiempo con el arco en cero. La astucia de Aldana Cometti para achicar hacia adelante también fue importante: a Italia le anularon (bien) dos goles por posición adelantada. A los 43 minutos llegó el primer córner para Argentina en el que buscaron realizar una jugada preparada que no prosperó. Si bien la intensidad y la garra primaron en los primero 45 minutos de juego, la falta de llegada al arco de Francesca Durante fue lo que hizo que cerraran la primera mitad sin goles. v

La segunda parte despertó la emoción de quienes estaban en sus casas en Argentina en plena madrugada prendidos a la pantalla no terminando de entender si el horario del partido era demasiado tarde o demasiado temprano. Eliana Stábile metió un zurdazo de tiro libre que terminó en rechazo de la arquera italiana cuando la pelota estaba por entrar en el segundo palo y en la fría tarde de Auckland más de uno se agarró la cabeza.

Los cambios de frente de Lorena Benítez, la presión de Larroquette en la delantera, la asistencia de Bonsegundo y las manos de Vanina Correa despejando los tiros de la mediocampista de la Juventus, Arianna Caruso, se sostuvieron durante todo el encuentro. La experiencia de la arquera de Rosario Central, la única de las convocadas que disputó los cuatro Mundiales de Argentina, le permitió ser la voz autorizada para ordenar a sus compañeras desde la visión que le da su ubicación en el arco..

A los 76 minutos, cuando Italia se venía y ya era superior a Argentina, el DT decidió hacer un cambio. Yamila Rodríguez ingresó por Romina Núñez con el objetivo de aprovechar su gambeta y su velocidad. La idea fue ir a buscar el triunfo. Pero la intensidad con la que arrancaron el partido disminuyó y la diferencia física con Italia comenzó a notarse. Las dirigidas por Milena Bertolini fueron más incisivas. A pesar de la tenacidad con la que Italia buscó el gol, Argentina no abandonó la resistencia en ningún momento. La lucha por el gol no cesó.

El deseo de que las piernas resistieran hasta el final fue un motor clave para resisitir hasta los minutos finales cuando la historia cambió. A los 83 minutos ingresó Cristiana Girelli, la histórica delantera de la Juventus, que tardó tan solo cuatro minutos en pincharle la ilusión a la Selección. Un cabezazo en el área, ganándole en el salto a Stábile, superó a Correa y así, sobre el final, Italia se puso 1 a 0.

Portanova no claudicó en su convicción y a los 89 minutos realizó otros cambios: Ippolito por Falfán y Gramaglia por Larroquette. Pero ya no hubo tiempo. Argentina cayó en el debut pero mostró más cosas positivas que negativas. No hay nada perdido todavía. Ahora, a pensar en Sudáfrica. Vamos Argentina.