Una locura: Shakira invitó a niños bailarines de Uganda para el show de medio tiempo

La cantante colombiana Shakira volvió a generar repercusión internacional tras anunciar que invitó a un grupo de niños bailarines de Uganda a participar del show de medio tiempo del Mundial 2026. La convocatoria estuvo dirigida a los integrantes de "Ghetto Kids Foundation", una agrupación juvenil que se volvió viral en redes sociales gracias a sus coreografías y presentaciones artísticas.

La invitación se produjo luego de que los pequeños artistas compartieran una versión coreográfica de "Dai Dai", la canción oficial de la próxima Copa del Mundo interpretada por Shakira, junto a Madonna y BTS.

El video publicado por el grupo ugandés tuvo una rápida repercusión en plataformas digitales y logró superar los 100 mil "Me gusta" entre distintas redes sociales de videos cortos. Uno de esos clips llegó finalmente hasta la artista colombiana, quien decidió responder públicamente con una propuesta que sorprendió a los jóvenes bailarines.

El fenómeno viral que llegó hasta Shakira

La agrupación "Ghetto Kids Foundation" ya venía acumulando notoriedad en redes sociales gracias a sus coreografías y performances grupales. En esta oportunidad, los niños realizaron una interpretación de "Dai Dai", el tema musical que acompañará al Mundial 2026 y que tendrá a Shakira como una de sus principales figuras.

La repercusión del video fue inmediata y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El entusiasmo generado alrededor de la coreografía llevó incluso a que la propia cantante viera las imágenes y decidiera incorporarlos a la producción artística del espectáculo. En un nuevo video difundido en redes, Shakira explicó que estaba observando distintas creaciones realizadas por usuarios y bailarines alrededor del mundo sobre la canción oficial de la Copa del Mundo.

"Hola a todos. Vi creaciones increíbles para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo; quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Inolvidable", expresó la artista colombiana.

La invitación para participar en la final del Mundial

En el mismo mensaje, Shakira confirmó oficialmente que los niños ugandeses ya habían sido invitados a formar parte del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

"Por eso decidí invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final. Ya invité a los niños de Uganda. Ahora quiero ver todos sus videos, así que voy a observar muy de cerca", señaló. La convocatoria no sólo puso en el centro de la escena a los integrantes de "Ghetto Kids Foundation", sino que también abrió la posibilidad de que otros bailarines y creadores de contenido puedan sumarse al espectáculo mediante publicaciones en redes sociales.

La cantante dejó en claro que continuará siguiendo nuevas interpretaciones y coreografías vinculadas a "Dai Dai", buscando ampliar la participación artística alrededor del show del Mundial.

La reacción de los niños ugandeses

La respuesta del grupo ugandés no tardó en llegar. Luego de recibir la noticia de la invitación, los pequeños artistas se reunieron para grabar un nuevo video en el que celebraron el anuncio bailando en conjunto.

Las imágenes mostraron a los niños expresando su entusiasmo y emoción tras la convocatoria realizada por la cantante colombiana. La secuencia rápidamente volvió a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a la invitación y a la celebración protagonizada por los integrantes de la agrupación.

🇺🇬 | MUNDIAL 2026: Shakira sorprendió a los niños de la Ghetto Kids Foundation, en Uganda, al invitarlos a bailar con ella durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio. pic.twitter.com/jLTviXV8EZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 21, 2026

Shakira y el Mundial 2026

La participación de Shakira en el Mundial 2026 aparece vinculada a la interpretación de "Dai Dai", presentada como la canción oficial de la temporada.

La artista compartirá ese proyecto junto a Madonna y BTS, en el marco del espectáculo de medio tiempo de la próxima Copa del Mundo. En ese contexto, la convocatoria a los niños de Uganda se convirtió en uno de los primeros anuncios públicos relacionados con la puesta en escena del evento.

El episodio también volvió a poner de relieve el impacto de las redes sociales en la construcción de fenómenos culturales globales, donde videos creados desde distintos puntos del mundo pueden alcanzar rápidamente repercusión internacional y llegar directamente a artistas de alcance masivo.

La historia de "Ghetto Kids Foundation" y su incorporación al espectáculo del Mundial quedó así ligada a una dinámica digital que permitió que una coreografía viral terminara convirtiéndose en una invitación para participar en uno de los eventos deportivos y artísticos más importantes del planeta.