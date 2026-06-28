Una nueva réplica volvió a sembrar el temor en Venezuela mientras continúan los rescates

Las zonas más afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela volvieron a vivir momentos de incertidumbre este domingo, cuando una nueva réplica se sintió con fuerza mientras continuaban las tareas de rescate entre los edificios colapsados y las estructuras dañadas.

El nuevo movimiento telúrico reavivó el temor entre los habitantes de las regiones castigadas por el desastre y también entre los equipos de emergencia que permanecen desplegados en los sectores más comprometidos, donde la búsqueda de sobrevivientes continúa sin interrupción desde que ocurrieron los terremotos principales.

Aunque la intensidad de esta réplica fue considerablemente menor que la de los sismos registrados días atrás, el temblor obligó a suspender de manera momentánea algunos operativos de rescate debido al riesgo que implicaba para rescatistas y sobrevivientes permanecer dentro o cerca de edificaciones inestables.

El balance de víctimas continúa aumentando

En medio de la emergencia, el gobierno de Venezuela informó durante la tarde del sábado un nuevo balance oficial sobre las consecuencias de la tragedia. Las autoridades comunicaron que los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron al país el miércoles, dejaron hasta el momento:

1.430 personas fallecidas.

3.238 personas heridas.

Estas cifras reflejan la magnitud del desastre provocado por los movimientos sísmicos que afectaron al territorio venezolano y que dieron origen a una de las mayores tragedias naturales registradas en la historia reciente del país.

Mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto del fenómeno, las tareas de asistencia y rescate siguen concentrándose en las zonas donde todavía existen posibilidades de encontrar personas con vida entre los escombros.

Una réplica de magnitud 4,9

De acuerdo con la información difundida por los organismos sismológicos, la réplica registrada este domingo alcanzó una magnitud de 4,9.

El epicentro del movimiento fue localizado en el mar Caribe, frente a la costa central venezolana, desde donde el temblor se propagó y pudo ser percibido con intensidad en varias ciudades. Si bien las autoridades indicaron que no se reportaron nuevos daños de gravedad como consecuencia de este episodio, la réplica fue suficiente para provocar escenas de pánico tanto entre los habitantes como entre los equipos de emergencia que desarrollaban tareas de búsqueda en edificios colapsados.

La prioridad en esos momentos fue preservar la seguridad de quienes participaban en los operativos, razón por la cual algunos trabajos debieron detenerse hasta que las condiciones permitieran retomar las labores.

Los rescates continúan en condiciones complejas

Las brigadas de rescate permanecen trabajando en distintos puntos afectados por los terremotos con el objetivo de localizar sobrevivientes entre los restos de las construcciones destruidas.

Sin embargo, esa tarea se ha vuelto cada vez más compleja debido a las réplicas registradas durante los últimos días. Cada nuevo movimiento obliga a extremar las medidas de seguridad, ya que las estructuras dañadas mantienen un elevado riesgo de colapso, circunstancia que representa un peligro tanto para las personas atrapadas como para quienes participan en los operativos de rescate.

En ese contexto, los equipos continúan removiendo escombros mientras buscan avanzar en una tarea que demanda máxima precaución frente a la persistencia de la actividad sísmica.

El llamado de las autoridades a la población

Frente a la continuidad de las réplicas, las autoridades venezolanas recordaron que este tipo de movimientos constituye un fenómeno habitual después de terremotos de gran magnitud. Por ese motivo, insistieron en recomendar a la población que permanezca alejada de las estructuras dañadas, debido a que todavía existe riesgo de nuevos derrumbes.

El objetivo de esta advertencia es reducir la posibilidad de que nuevas personas resulten afectadas mientras continúan las evaluaciones y los trabajos de asistencia en las zonas más comprometidas.

La información fue difundida da cuenta de las recomendaciones formuladas por las autoridades en medio de la emergencia.

Un país que permanece en estado de alerta

Desde que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el miércoles, el país permanece bajo una situación de permanente vigilancia debido a la sucesión de réplicas que continúan registrándose.

Estos nuevos movimientos mantienen en alerta tanto a la población como a los equipos de rescate, que desarrollan su trabajo contrarreloj en las áreas más afectadas por el desastre.

La nueva réplica registrada este domingo volvió a demostrar que la emergencia continúa activa y que las condiciones en las zonas devastadas siguen siendo extremadamente delicadas. Mientras las autoridades monitorean la evolución de la actividad sísmica y reiteran las recomendaciones preventivas, las brigadas de rescate mantienen sus esfuerzos para localizar sobrevivientes entre los escombros, en un escenario marcado por la incertidumbre y por los efectos de una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela.