Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como líder de la Zona A

Vélez igualó como visitante 1-1 ante Defensa y Justicia en la quinta fecha de la Zona del Torneo Apertura 2026, en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El gol del Fortín lo marcó Matías Pellegrini, a los 15 minutos del segundo tiempo; mientras que para el Halcón anotó Juan Gutiérrez, a los 14de la etapa inicial.

Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto alcanzó la cima del grupo con once puntos. Por su parte, Defensa y Justicia quedó tercero con nueve unidades, las mismas que Independiente (2°).

El partido arrancó con Vélez dominando la tenencia, pero con un Halcón más profundo en ataque. En una salida del local, Aaron Molinas recibió en mitad de cancha y filtró para la proyección de Juan Gutiérrez, quien controló, se despegó de un rival y sacó un remate colocado al ángulo superior izquierdo del arquero Álvaro Montero para abrir el marcador a favor del conjunto de Florencio Varela.

A partir de ahí la primera mitad se enfrió: con el resultado a su favor, Defensa y Justicia apostó por mantener la posesión y cortar los escasos intentos del Fortín, por lo que el partido se fue al descanso sin más ocasiones claras.

La igualdad del elenco de Liniers llegó como un balde de agua fría en Varela, ya que el rival no le generaba demasiado peligro y los dirigidos por Mariano Soso parecían controlar las llegadas sin mayores complicaciones.

Desde un córner por la izquierda, ejecutado por el ex River Manuel Lanzini, Matías Pellegrini aprovechó un rebote del arquero Cristopher Fiermarin y sacó un potente zurdazo que entró junto al travesaño para poner el 1-1.

El resto del segundo tiempo transcurrió sin situaciones de riesgo relevantes y ambos equipos se repartieron un empate.

Síntesis de Defensa y Justicia - Vélez por la quinta fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 5.

Defensa y Justicia 1 - 1 Vélez.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Sebastián Habib.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Samuel Lucero, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Juan Gutiérrez, Aaron Molinas, Ruben Botta; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Vélez: Alvaro Montero; Elías Gómez, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Joaquin García; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdes, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el primer tiempo: 14m. Juan Gutiérrez (D).

Gol en el segundo tiempo: 15m. Matías Pellegrini (V).

Cambio en el primer tiempo: 20m. Dilan Godoy por Diego Valdés (V).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Julián López por Ruben Botta (D); 22m. Agustin Hausch por Juan Miritello (D); 22m. Facundo Altamira por Samuel Lucero (D); 32m. Lucas Robertone por Matías Pellegrini (V); 34m. David Barbona por Juan Gutiérrez (D); 41m. Imanol Machuca por Florián Monzón (V); 41m. Rodrigo Aliendro por Manuel Lanzini (V).