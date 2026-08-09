VIDEO: El conmovedor festejo de gol de De Paul para Messi por la muerte de su padre

Un emotivo gesto tuvo Rodrigo De Paul para con su amigo Lionel Messi, tras marcar el 1 a 0 para Inter Miami ante Monterrey de México por la Leagues Cup, partido que finalmente las Garzas terminaron perdiendo por 2-1.

Luego de anotar el tanto, el mediocampista de la Selección Argentina se sacó su camiseta y mostró la número diez de Lionel Messi, que llevaba debajo, como homenaje por el fallecimiento de Jorge Messi.

Casemiro finds Rodrigo De Paul, who finishes from just outside the box 🎯 #LeaguesCup2026 #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/fthCImjIek — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

La ausencia del capitán argentino coincidió con otros gestos en el estadio: en el minuto 10, los hinchas de Las Garzas desplegaron una bandera con el mensaje "Fuerza, Leo". El equipo, además, salió a jugar con luto visible en el Nu Stadium y se realizó un sentido minuto de silencio antes del pitido inicial.

El club ya había expresado su respaldo horas antes en redes sociales. "Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", publicó la institución estadounidense, que también añadió un listón negro a su escudo en sus perfiles digitales.

Messi llegó a la Argentina cerca de las 20.45 junto con su esposa para darle el último adiós a su padre. Por esa razón, no estuvo presente en el encuentro que Inter Miami disputó frente al equipo dirigido por Matías Almeyda por la segunda fecha de la Leagues Cup.

Antes del mensaje del club, el comisionado de la Major League Soccer Don Garber difundió un texto en sus redes sociales. "Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Jorge Messi. Lo recordaremos por su fortaleza serena, su bondad y su inquebrantable devoción a su familia. En nombre de la Major League Soccer, extendemos nuestras más sentidas condolencias a Lionel, a toda la familia Messi y a todos los que amaron a Jorge. Los acompañamos en el sentimiento durante este difícil momento".

También hubo pronunciamientos de otras instituciones vinculadas a la trayectoria del delantero. Leones FC, el club de la familia Messi presidido por su hermano mayor Matías Horacio, canceló todas sus actividades del fin de semana, incluido el partido del primer equipo ante Muñiz programado para el lunes por la 23ª fecha de la Primera C.

Newell's fue el primer club en publicar sus condolencias. "El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi".







