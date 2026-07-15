Hoy es el día y así están las incognitas de Scaloni para enfrentar a Inglaterra en semis

La Selección argentina atraviesa las últimas horas de preparación antes de disputar una de las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra con el objetivo de conseguir un lugar en la final de la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, el entrenador Lionel Scaloni continúa trabajando en la conformación del equipo titular y mantiene abiertas algunas incógnitas, especialmente en la mitad de la cancha, donde analiza posibles modificaciones respecto de la formación que viene de superar a Suiza en los cuartos de final.

El seleccionado nacional buscará acceder a su segunda final mundialista consecutiva, luego de haberse consagrado campeón en Qatar 2022, y afrontará el encuentro este miércoles 15 de julio, desde las 16:00, en un duelo que definirá uno de los finalistas del certamen.

Rodrigo De Paul, la duda

La principal incógnita del entrenador argentino se concentra en la situación del mediocampista Rodrigo De Paul. De acuerdo con la información disponible, el volante es el jugador que reúne mayores posibilidades de dejar de integrar el equipo titular para este compromiso.

Aunque De Paul ha sido uno de los futbolistas más valorados por Lionel Scaloni durante todo su ciclo al frente de la Selección, el cuerpo técnico analiza alternativas debido a las dificultades que presentó el mediocampista para alcanzar su mejor rendimiento durante los últimos encuentros.

Ante ese escenario, el entrenador estudia distintas variantes para reorganizar el funcionamiento del mediocampo sin modificar la estructura general del equipo.

Tres alternativas para reemplazar a De Paul

Las opciones que maneja Scaloni para cubrir una eventual salida de Rodrigo De Paul son tres. Los futbolistas que aparecen como posibles reemplazantes son:

Exequiel Palacios .

. Giuliano Simeone .

. Nicolás González.

Cada una de estas alternativas implicaría modificaciones tácticas diferentes dentro del funcionamiento del seleccionado argentino, por lo que la decisión final dependerá del planteo que el cuerpo técnico considere más conveniente para enfrentar al conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

La opción de Exequiel Palacios y el doble cinco

Si el elegido para ingresar desde el comienzo fuera Exequiel Palacios, el equipo argentino modificaría la estructura del mediocampo para conformar un esquema con un doble cinco. En esa disposición táctica, Leandro Paredes asumiría el rol de mediocampista más retrasado, con responsabilidades centradas principalmente en la recuperación de la pelota y el inicio de las jugadas ofensivas.

Además de intervenir mediante pases cortos, el volante también tendría participación en la distribución del juego a través de sus habituales cambios de frente. Por su parte, Exequiel Palacios, surgido futbolísticamente en River, ocuparía una posición ubicada algunos metros por delante y hacia la derecha de Paredes, desempeñando funciones similares dentro del mediocampo.

Nicolás González y Giuliano Simeone

Las otras dos alternativas que analiza el entrenador presentan características distintas. Si el elegido fuera Nicolás González, jugador al que Scaloni considera de gran importancia dentro de sus planteles, se podría esperar que ocupe la posición de volante por izquierda.

En ese escenario, Alexis Mac Allister pasaría a desempeñarse sobre el costado derecho del mediocampo. En cambio, si el titular fuera Giuliano Simeone, el volante del Liverpool mantendría su ubicación más próxima a la banda izquierda.

La presencia del hijo de Diego Simeone aportaría otra característica al funcionamiento del equipo, ya que se trata de un futbolista definido como un auténtico pistón, con capacidad para desempeñarse en cualquiera de las posiciones del sector derecho de la cancha.

El resto del equipo tendría pocos cambios

Más allá de las dudas existentes en la mitad del campo, no se esperan modificaciones significativas en el resto de la formación. Durante una parte del entrenamiento realizado por la Selección, Lionel Scaloni probó al defensor Nicolás Otamendi ubicado entre los zagueros centrales.

Sin embargo, según las consideraciones realizadas por el cuerpo técnico, la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores no parece haberse impuesto como alternativa principal para afrontar la semifinal.

También permanece abierta la competencia habitual por el puesto de lateral derecho. En ese sector continúan alternándose Nahuel Molina, actual titular, y Gonzalo Montiel, quienes mantienen la disputa por un lugar en la formación inicial.

Asimismo, tampoco se descartan variantes en el frente de ataque, donde el entrenador todavía evalúa la conformación de la dupla ofensiva entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El entrenamiento en Atlanta

La preparación del seleccionado continuó con una práctica desarrollada en un horario diferente al habitual. El entrenamiento se llevó a cabo al mediodía en el Atlanta United Training Ground, escenario en el que Scaloni comenzó a delinear el equipo que enfrentará al conjunto inglés.

La jornada de trabajo permitió al cuerpo técnico continuar evaluando alternativas tácticas antes de tomar la decisión definitiva respecto de la formación inicial.

La probable formación de Argentina

De acuerdo con la información disponible, la formación que aparece como probable para enfrentar a Inglaterra es la siguiente:

Emiliano Martínez .

. Nahuel Molina .

. Cristian Romero .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Tagliafico .

. Alexis Mac Allister .

. Leandro Paredes .

. Enzo Fernández .

. Nicolás González .

. Lionel Messi .

. Julián Álvarez.

Con el entrenamiento realizado en el Atlanta United Training Ground y la definición aún pendiente, el cuerpo técnico continúa evaluando las variantes disponibles para afrontar un compromiso de máxima exigencia. La Selección saldrá a la cancha este miércoles desde las 16, con la ilusión de superar a Inglaterra, avanzar a la final del Mundial 2026 y mantener viva la posibilidad de conquistar el bicampeonato conseguido previamente en Qatar 2022.