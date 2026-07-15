Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un duelo histórico por un lugar en la final

La Selección Argentina disputará este miércoles desde las 16 uno de los partidos más trascendentes del Mundial 2026, cuando enfrente a Inglaterra por una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

El encuentro se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde el conjunto nacional, capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, buscará avanzar a una nueva final mundialista con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar hace cuatro años.

Del otro lado estará uno de los rivales históricos del seleccionado argentino, en un enfrentamiento que trasciende lo deportivo y que suma un nuevo capítulo a una rivalidad construida a lo largo de las últimas décadas. Quien resulte vencedor obtendrá el segundo boleto para la final del certamen, instancia en la que ya espera España, que logró la clasificación luego de imponerse 2 a 0 sobre Francia en Dallas.

Argentina llega tras superar a Suiza en un exigente partido

El equipo argentino alcanzó las semifinales después de vencer a Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final. El encuentro se resolvió en el tiempo suplementario, luego de un desarrollo exigente que terminó otorgándole al conjunto dirigido por Scaloni el pasaje entre los cuatro mejores seleccionados del campeonato.

En la previa del compromiso frente a Inglaterra, el entrenador argentino sostuvo que se tratará únicamente de "un partido de fútbol", aunque el enfrentamiento inevitablemente revive una rivalidad que ocupa un lugar destacado dentro de la historia de los Mundiales.

Ese vínculo comenzó durante la Copa del Mundo de 1966 y adquirió una dimensión aún mayor tras la Guerra de Malvinas, especialmente después del recordado triunfo argentino por 2 a 1 en los cuartos de final del Mundial de México 1986, encuentro en el que Diego Maradona convirtió los dos goles de la victoria.

Además, el seleccionado argentino ya tiene asegurada la posibilidad de disputar los ocho partidos del Mundial, ya que, independientemente del resultado de esta semifinal, tendrá derecho a jugar el encuentro correspondiente al tercer puesto en caso de no acceder a la final.

Inglaterra también llega tras un triunfo en el alargue

El conjunto inglés afrontará este compromiso luego de superar a Noruega por 2 a 1 en los cuartos de final. Al igual que Argentina, el equipo europeo necesitó del alargue para sellar su clasificación a las semifinales.

Los dos goles ingleses fueron convertidos por Jude Bellingham, el mediocampista del Real Madrid, que llega a esta instancia con seis festejos en el torneo y consolidado como una de las principales figuras del plantel junto al delantero Harry Kane.

El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel intentará alcanzar la segunda final de su historia, respaldado por el único título mundial obtenido en 1966.

Las probables formaciones

Tanto Argentina como Inglaterra llegarán al encuentro con alineaciones que mantienen algunas incógnitas de cara al compromiso.

Probable formación de Argentina:

Emiliano Martínez .

. Nahuel Molina o Gonzalo Montiel .

. Cristian Romero .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Tagliafico .

. Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González .

. Leandro Paredes .

. Alexis Mac Allister .

. Enzo Fernández .

. Lionel Messi .

. Julián Álvarez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Posible formación de Inglaterra:

Jordan Pickford .

. Ezri Konsa .

. John Stones .

. Marc Guéhi .

. Nico O'Reilly .

. Declan Rice .

. Elliot Anderson .

. Bukayo Saka .

. Jude Bellingham .

. Anthony Gordon .

. Harry Kane.

Director técnico: Thomas Tuchel.

Los datos del partido

El encuentro entre Argentina e Inglaterra ya tiene confirmados sus principales detalles organizativos.

Datos del partido:

Instancia: Semifinal del Mundial 2026.

Semifinal del Mundial 2026. Hora: 16.00 .

. Estadio: Mercedes-Benz Stadium , Atlanta.

, Atlanta. Árbitro: Ismail Elfath .

. Televisión: TyC Sports, Disney+, Telefe y TV Pública AR.

Un historial con ventaja inglesa

Considerando tanto partidos oficiales como amistosos, ambos seleccionados se enfrentaron en 14 oportunidades, con un balance favorable para Inglaterra. El historial general registra:

Argentina ganó 3 partidos.

Inglaterra ganó 6 encuentros.

Empataron en 5 ocasiones.

Los antecedentes mundialistas

Los cruces entre ambos equipos en Copas del Mundo constituyen algunos de los capítulos más recordados de la historia del torneo. Los enfrentamientos fueron los siguientes: