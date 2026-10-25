Domingo de clásicos: River recibe a Racing y Boca visita a Independiente

El fútbol argentino tendrá este domingo una jornada marcada por dos enfrentamientos de alto interés: Independiente recibirá a Boca desde las 17.00, mientras que River será local ante Racing a partir de las 19.15, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los dos encuentros pondrán en juego puntos importantes para las aspiraciones de los equipos en la competencia. Tanto en Avellaneda como en el estadio Monumental, los protagonistas buscarán consolidar sus objetivos en la recta decisiva del campeonato, con la clasificación a los playoffs y la posición en la tabla anual entre los aspectos centrales de la disputa.

River llegará a su compromiso después de vencer a Belgrano en Córdoba y buscará prolongar ese impulso con una segunda victoria consecutiva. Enfrente estará Racing, en un partido que representa una oportunidad para sumar unidades importantes tanto en la tabla anual como en el propio Torneo Clausura.

Por su parte, Boca visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. El conjunto local intentará hacerse fuerte en su cancha después de empatar con Racing, mientras que el Xeneize buscará sostener el buen momento que atraviesa tras su victoria frente a Talleres.

La jornada tendrá así dos clásicos con particularidades propias, pero atravesados por una misma necesidad: conseguir resultados que permitan fortalecer las aspiraciones de cada equipo en el campeonato.

River quiere prolongar su recuperación ante Racing

Después de imponerse ante Belgrano en Córdoba, River buscará este domingo su segundo triunfo consecutivo. El objetivo será aprovechar la localía en el Monumental para sumar tres puntos que pueden resultar importantes en la pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores y en la clasificación del Torneo Clausura 2026.

El equipo conducido por Leonardo Ponzio recibirá a Racing desde las 19.15, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del certamen. La necesidad de sumar convierte al compromiso en una instancia relevante para el Millonario, que buscará darle continuidad al resultado obtenido el fin de semana anterior.

Sin embargo, el entrenador deberá resolver algunas cuestiones vinculadas con la formación titular. En comparación con el equipo que enfrentó a Belgrano, River tendrá que realizar una modificación obligada debido a la suspensión de Martínez Quarta. Ponzio deberá definir quién ocupará su lugar en el equipo para el partido ante Racing.

La otra incógnita pasa por el lateral izquierdo, una posición en la que todavía resta determinar quién será el titular. Al margen de esas dos cuestiones, el entrenador ya tendría prácticamente confirmada la formación que saldrá al campo de juego del Monumental.

Las decisiones finales estarán relacionadas, por un lado, con la necesidad de reemplazar al futbolista suspendido y, por otro, con la definición de la banda izquierda. Fuera de esas dudas, el panorama del equipo estaría encaminado para afrontar un encuentro que puede tener incidencia en sus aspiraciones deportivas.

Horario, estadio y árbitros del partido de River

El encuentro entre River y Racing se disputará este domingo 25 de octubre en el Estadio Monumental, con inicio previsto para las 19.15.

El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal. La asistencia desde el VAR estará a cargo de Felipe Viola.

Los datos principales del encuentro son los siguientes:

Partido: River vs. Racing.

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

Horario: 19.15, hora de Argentina.

Estadio: Monumental.

Competencia: decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Felipe Viola.

Objetivo de River: conseguir su segundo triunfo consecutivo y sumar puntos para la tabla anual y el Clausura.

Para el Millonario, el desafío será transformar la localía en un resultado favorable frente a un rival que también afrontará un compromiso importante en esta etapa de la competencia.

Independiente y Boca, otro clásico

Antes del encuentro en el Monumental, Independiente y Boca se enfrentarán desde las 17.00 en Avellaneda, en un partido correspondiente a la misma decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El clásico se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y tendrá importancia para ambos equipos en la búsqueda de consolidarse en la zona de clasificación a los playoffs.

Independiente llegará después de empatar 1-1 ante Racing. El Rojo intentará aprovechar su condición de local para volver a sumar de a tres y fortalecer su posición en el torneo. El desafío será ante un Boca que viene de conseguir una victoria por 2-1 frente a Talleres en su última presentación por el campeonato.

El Xeneize atraviesa una seguidilla decisiva, con objetivos tanto en el ámbito local como en el internacional. Dentro del Clausura, la prioridad pasa por avanzar hacia los octavos de final, mientras que el resultado también tendrá incidencia en la tabla anual, donde Boca busca sostenerse en los primeros puestos.

El enfrentamiento reúne, por lo tanto, dos necesidades diferentes. Independiente intentará hacerse fuerte en su estadio después de la igualdad ante Racing, mientras que Boca buscará mantener la continuidad de los resultados favorables y defender su posición en la clasificación acumulada.

La probable formación de Independiente

Para recibir a Boca, el entrenador Jadson Viera tendría una formación integrada por futbolistas destinados a cubrir las distintas líneas del equipo.

La probable alineación del Rojo sería la siguiente:

Arquero: Rodrigo Rey.

Defensores: Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas.

Mediocampistas: Iván Marcone, Mateo Pérez Curci y Maximiliano Meza.

Delanteros: Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel.

Director técnico: Jadson Viera.

Esta sería la formación prevista para el clásico frente a Boca, en el que Independiente intentará aprovechar la localía y sumar puntos importantes en la decimocuarta fecha del Clausura.

El equipo llegará al compromiso después del empate 1-1 ante Racing, un resultado que buscará dejar atrás con una actuación que le permita avanzar en sus objetivos dentro de la competencia.

La posible formación de Boca

Boca, por su parte, afrontará el encuentro con la intención de prolongar el buen resultado conseguido frente a Talleres, al que derrotó por 2-1 en su última presentación por el campeonato.

La posible formación del Xeneize incluiría a Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida en la defensa; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el mediocampo; y Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque.

La alineación prevista es la siguiente:

Arquero: Álvaro Montero.

Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida.

Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Delanteros: Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

La principal duda señalada en la formación pasa por la presencia de Leonel Flores o Alan Velasco, ya que uno de los dos ocuparía ese lugar en el equipo que visitará a Independiente.

El encuentro se presenta como una instancia relevante para Boca, que buscará sostenerse en lo más alto de la tabla anual mientras mantiene sus aspiraciones en el Clausura y en el ámbito internacional.