Messi entró en el segundo tiempo en la derrota de Inter Miami ante New York Red Bulls

Lionel Messi jugó poco más de media hora para Inter Miami, que esta noche cayó por 2-0, como visitante contra New York Red Bulls, en el marco de la trigésimo primera fecha de la Conferencia Este de la MLS de Estados Unidos.

En el estadio Sports Illustrated, el equipo neyorquino se impuso con los goles del brasileño Casemiro, en contra, cuando apenas se jugana 7 minutos, y del sueco Emil Forsberg sobre el final del cotejo.

De todas maneras, la derrota no supuso un golpe demasiado duro para Inter Miami, que ya estaba clasificado para los play off, en busca del título, ya que conservó el segundo lugar en su grupo, por detrás de Nashville.

Messi, por su parte, fue suplente e ingresó a los 11 minutos del complemento, luego de un breve viaje a España, donde recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes, aunque pudo hacer para ayudar a su equipo, dirigido por el argentino Cristian 'Kily' González, y que venía de tres victorias consecutivas.

Además del rosarino también jugaron en Inter los argentinos Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame, mientras que Facundo Mura permaneció en el banco de relevos.