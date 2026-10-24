San Lorenzo empató ante Newell´s y sigue afuera de la zona clasificación

San Lorenzo igualó sin goles ante Newell's por la decimocuarta fecha en la Zona A y desaprovechó la oportunidad de local para meterse entre los mejores 16 del Torneo Clausura, aunque aún tiene chances de clasificarse en las dos fechas restantes.

El encuentro disputado en el estadio Pedro Bidegain dejó un empate con sabor amargo para el "Ciclón", que quedó noveno, un punto por debajo de Independiente, que deberá jugar ante Boca este domingo; por su parte, a Newell's sí le favoreció la igualdad para mantenerse entre los mejores, ubicándose en el sexto puesto con 21 unidades.

El partido fue muy disputado y con escaso vuelo futbolístico por parte de ambos equipos, aunque San Lorenzo generó las situaciones más claras de peligro. A los 10 minutos tuvo la primera llegada de riesgo con un potente remate de Auzmendi desde fuera del área, que el arquero de Newell's controló con seguridad.

Un minuto después reaccionó el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka. Tras un córner desde la izquierda, la pelota cayó en el centro del área para Matías Cóccaro, que apareció sin marca pero no logró conectar con precisión. Su remate fue despejado sobre la línea por un defensor del "Ciclón".

A los 41 minutos, Auzmendi volvió a inquietar el arco visitante con un disparo que fue desviado hacia un costado por Josué Reinatti, luego de una gran maniobra colectiva entre Alexis Cuello y Farías, quien asistió al delantero con un toque preciso.

Por el lado de Newell's, hubo algunas aproximaciones al área rival, aunque ninguna exigió seriamente a José Devecchi, arquero del conjunto azulgrana. La última ocasión destacada del encuentro llegó a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando Mathías De Ritis conectó un cabezazo que terminó en las manos de Reinatti.

Sin demasiado más para destacar en el Nuevo Gasómetro, el empate dejó sensaciones encontradas. San Lorenzo lamentó no haber conseguido la victoria, ya que un triunfo le habría permitido acomodarse en puestos de clasificación a los playoffs. En contrapartida, Newell's rescató un punto valioso que le permitió mantenerse en la sexta posición de la Zona A.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Vélez Sarsfield en Liniers el sábado 31 de octubre, mientras que Newell's recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario el domingo 1 de noviembre.