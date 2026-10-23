VIDEO: Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Andrés Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en la ciudad española de Oviedo, en la que compartió protagonismo con la realeza española y fue ovacionado por el público. El reconocimiento distinguió su extraordinaria trayectoria como futbolista, su talento y su compromiso solidario, aspectos que fueron considerados centrales al momento de fundamentar la decisión.

El acto tuvo lugar en el Teatro Campoamor, con la presencia de los Reyes de España, quienes presidieron la ceremonia. La Princesa Leonor participó de la gala y pronunció su tradicional discurso, acompañada por el mensaje del rey Felipe VI.

La distinción fue fundamentada en los logros deportivos del capitán argentino y en el recorrido que construyó a lo largo de su carrera. Desde la realeza española expresaron que el premio se otorgó por ser "el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva y su deslumbrante talento".

Messi llegó a la ceremonia con un traje negro y camisa blanca, acompañado por el broche que la propia princesa le había entregado durante la mañana. Su presencia en el Teatro Campoamor se produjo a las 18:18, según el horario consignado para el acto en Oviedo. Desde el momento en que descendió del automóvil, el futbolista recibió muestras de admiración y respondió saludando a quienes lo aclamaban, en una escena similar a la que se había vivido a su llegada a la ciudad.

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Un reconocimiento que va más allá de los títulos

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y representan valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. Su alcance no se limita a contabilizar campeonatos o reconocimientos individuales, sino que también contempla el impacto social de quienes reciben la distinción.

En el caso de Messi, el jurado valoró su comportamiento dentro de la cancha, su constancia y su labor solidaria para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas en situación vulnerable. Entre los aspectos destacados figuró su compromiso con iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los sectores infantiles más desfavorecidos.

El acta del premio subrayó su "formidable y continuada labor solidaria", junto con su excepcional recorrido deportivo. También resaltó que el argentino se ganó el respeto de distintos sectores por su perseverancia y humildad.

La fundamentación puso de relieve que la distinción no reconoce únicamente lo realizado dentro del campo de juego, sino también las acciones que contribuyen al bienestar de otras personas. Esa dimensión adquirió especial relevancia en el reconocimiento al capitán argentino, cuya trayectoria fue considerada tanto por sus conquistas deportivas como por su compromiso con causas solidarias.

Messi fue anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio, después de una selección que contempló 27 candidaturas procedentes de 12 nacionalidades. La decisión fue tomada por Teresa Perales, quien también había recibido el Premio Princesa de Asturias en 2021.

Una trayectoria marcada por títulos y récords

La carrera de Messi constituye uno de los principales fundamentos del galardón. El acta destacó sus ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y 47 títulos en total entre todos sus clubes, cifras que forman parte de los argumentos utilizados para reconocer su recorrido en el fútbol.

Sin embargo, el reconocimiento no se apoyó exclusivamente en esos números. La valoración del jurado integró sus conquistas con su talento, su continuidad deportiva y la manera en que desarrolló su carrera, además de su compromiso solidario. El premio también marcó un antecedente dentro de la historia de la distinción: Messi se convirtió en el primer futbolista en recibir el galardón a título individual desde su creación en 1987. Este aspecto fue señalado como una particularidad de la edición 2026, al reconocer de manera individual a un deportista cuya trayectoria fue considerada excepcional.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entrega cada año en octubre, durante una ceremonia que tiene como escenario el Teatro Campoamor de Oviedo. El ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

La entrega a Messi reunió así los distintos componentes que caracterizan al reconocimiento: la valoración de una carrera deportiva, la consideración de los valores asociados al deporte y el reconocimiento de una labor social que trasciende las competiciones.

El encuentro con la Princesa Leonor

Antes de la gala, el capitán argentino fue recibido por la Princesa Leonor en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista. El encuentro tuvo una particularidad institucional, ya que, por primera vez, la heredera al trono español encabezó en solitario una reunión con los premiados.

El gesto representó un hito en la tradición de estos galardones y formó parte de las actividades previas a la ceremonia principal. Durante la mañana, Leonor le entregó a Messi el broche que posteriormente llevó en su vestimenta durante el acto celebrado en el Teatro Campoamor.

La llegada del futbolista estuvo acompañada por las aclamaciones del público. Aunque no tenía previsto pronunciar un discurso durante la ceremonia, su participación en las actividades vinculadas al premio ya había incluido un encuentro con jóvenes. El jueves por la tarde, Messi estuvo en un acto realizado en el Palacio de los Deportes con chicos de diferentes colegios, agrupados mediante la iniciativa "El juego del 10". En esa oportunidad sí tomó la palabra, compartió varios consejos con los jóvenes y se reencontró con su viejo amigo Santi Cazorla.

La actividad permitió que el futbolista tuviera un contacto directo con los chicos antes de la entrega oficial. Su participación en ese encuentro se sumó a una agenda en Oviedo que combinó el reconocimiento institucional con actividades vinculadas al deporte y a las nuevas generaciones.

El recuerdo de su padre y el valor personal del premio

Uno de los aspectos más emotivos vinculados con la distinción fue el recuerdo de su padre, Jorge, fallecido el pasado 8 de agosto. Messi expresó que estaba muy ilusionado con la posibilidad de recibir el premio, una circunstancia que le otorgó al reconocimiento una dimensión personal.

"Estaba muy ilusionado", contó el capitán argentino al recordar a su padre. También señaló que se trata de un galardón que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha" o de lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera.

En ese contexto, agregó: "Seguramente lo estará disfrutando también", en referencia a su padre. Sus palabras reflejaron la importancia que atribuyó al reconocimiento y el vínculo entre este logro y una figura fundamental de su historia personal.

El recuerdo familiar acompañó una jornada en la que la trayectoria deportiva de Messi fue reconocida junto con sus valores y su compromiso solidario. La distinción, según la fundamentación expresada durante la ceremonia, contempla tanto las conquistas alcanzadas como la contribución a mejorar el acceso a la educación y la salud de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.