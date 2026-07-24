Villa volvió a jugar en Boca, fue silbado en la Bombonera y pidió disculpas a los hinchas

Sebastián Villa volvió a vestir la camiseta de Boca y tuvo su debut en el triunfo por 1-0 frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana. El delantero colombiano fue una de las figuras del encuentro y recibió una recepción dividida en la Bombonera, donde se escucharon tanto aplausos como silbidos.

Al finalizar el partido, Villa se refirió a la reacción de los hinchas y aprovechó la ocasión para pedir disculpas por la manera en que terminó su anterior etapa en el club, que incluyó un conflicto judicial y diferencias con la dirigencia.

"Creo que hice un gran trabajo y un gran esfuerzo. Quiero pedirles disculpas a la hinchada si se sintieron ofendidos en algún momento. Esta es mi casa, yo siempre quise estar aquí y lo voy a demostrar en el campo", expresó el futbolista tras el encuentro.

El respaldo de Riquelme

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, respaldó el regreso del colombiano y aseguró que el club busca contar con un plantel competitivo.

"Estamos contentos con cada jugador que llega al club. Siempre queremos tener un plantel competitivo", afirmó en declaraciones a TyC Sports.

Riquelme también recordó el contexto que rodeó la salida del delantero. "Cuando tuvimos la suerte de tenerlo en el club vivimos momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían declarar los días de partido. Fuimos claros con él: si en algún momento era sentenciado, se tenía que ir y eso pasó. Se fue a Mendoza, jugó mucho tiempo y nadie se preguntaba nada, y cumplió su sentencia", sostuvo.

Además, consideró que el jugador merece una nueva oportunidad. "Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Es lo que tenía que hacer. También tengo que decir que él nunca se presentó a pedirle dinero a Boca. Todos tenemos que tener una segunda oportunidad y ojalá la pueda disfrutar mucho", agregó.

La conflictiva salida de Boca

La salida de Villa del club en 2023 estuvo marcada por un conflicto judicial y contractual. Ese año, el futbolista fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional en una causa por violencia de género iniciada por su expareja, Daniela Cortés.

Tras la sentencia, Boca decidió apartarlo del plantel profesional. El delantero sostuvo que el club incumplía sus obligaciones al impedirle entrenarse con el grupo y se declaró en libertad de acción, postura que fue rechazada por la institución, que lo intimó a regresar y consideró que había abandonado su trabajo.

A pesar de mantener contrato vigente, Villa se incorporó al Beroe Stara Zagora, de Bulgaria, sin autorización de Boca. Posteriormente continuó su carrera en Independiente Rivadavia, donde se consagró campeón de la Copa Argentina 2025.

A comienzos de este año, el delantero también reveló que estuvo cerca de jugar en River. "He visto el interés y le dije a mi representante que sí, que me gustaría jugar en River", declaró en una entrevista con Picado TV.