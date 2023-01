Zambrano rompió el silencio y habló sobre su salida de Boca: De mi parte me quedo tranquilo, siempre fui leal y directo

Boca rescindió el contrato del peruano Carlos Zambrano un día después de que el DT Hugo Ibarra lo separara del plantel profesional tras un fuerte cruce entre ambos. Al llegar a su país, el defensor rompió el silencio.

“Fue totalmente raro, me sorprendió. Pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente. Me voy tranquilo, siempre fui leal”, declaró Zambrano al llegar a Perú, en un video publicado en Twitter por el sitio Gol and Gol.

“La prensa de Argentina siempre va a hablar, bien o mal. Hablan de más, sin pruebas. Ustedes saben cómo se maneja todo esto. De mi parte me quedo tranquilo, siempre fui leal y directo. Ya no soy jugador de Boca, rescindimos mutuamente. Lo positivo es que me voy como campeón”, continuó el defensor.

El club y el futbolista, de común acuerdo, ejecutaron una cláusula para interrumpir el vínculo y dejar sin efecto el acuerdo existente para cumplir el plazo estipulado hasta el 30 de junio de 2023.

Los detalles de la salida de Zambrano de Boca

El jugador habría tenido una discusión subida de tono con Ibarra y eso derivó en que no quisiera subirse al micro junto a sus compañeros. Hay distintas versiones resonando, pero la que más fuerza tomó en las ultimas horas es que Zambrano le habría recriminado al DT que sus compañeros Frank Fabra y Luis Advíncula tuvieron más vacaciones que él.

Luego de la discusión, Zambrano fue separado del grupo por Ibarra y trabajó diferenciado del resto de los futbolistas. Además, el DT le comunicó a la dirigencia de Boca que el defensor no iba a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Carlos Zambrano llegó a Boca el 31 de enero de 2020. Jugó 62 partidos y consiguió cinco títulos con el “Xeneize”. El jugador llegó desde el Dinamo de Kiev, Ucrania, pero nunca logró un rendimiento de acuerdo a sus antecedentes.