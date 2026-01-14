Adorni destacó la eliminación del arancel a la importación de celulares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la eliminación del arancel de importación para teléfonos celulares, una medida que comenzará a regir este jueves 15 de enero y que fija en 0% el impuesto aplicado a esos productos.

Según explicó el funcionario, la decisión apunta a generar un impacto positivo en los precios finales, ampliar la oferta y fomentar una mayor competencia en el mercado de tecnología.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde Adorni afirmó: "A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina".

Alcance de la medida

La eliminación del arancel implica que los teléfonos celulares importados dejarán de tributar ese impuesto, quedando liberados del recargo desde la entrada en vigencia de la medida.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá una mayor variedad de productos disponibles, incentivará la competencia entre marcas y contribuirá a una reducción en los precios que pagan los consumidores.

El cambio se implementa en la antesala de la vigencia formal de la normativa y forma parte del plan oficial de reducción de impuestos y desregulación del mercado.