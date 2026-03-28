Advierten que el aumento del gasoil pone en riesgo el abastecimiento y golpea al transporte en Catamarca

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) advirtió que el fuerte aumento del gasoil registrado en marzo pone en riesgo la cadena de abastecimiento en todo el país, con impacto directo en provincias como Catamarca, donde el transporte es clave para el movimiento de mercaderías.

De acuerdo con datos difundidos por la entidad, el precio del combustible registró subas de entre el 20% y el 25% en apenas 20 días. Este incremento llevó al gasoil grado 2 —el más utilizado por el sector— a superar los $2.100 por litro.

Medido en dólares, el valor ronda los USD 1,50, lo que posiciona a la Argentina entre los países con el combustible más caro de la región.

El presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, señaló que el aumento del gasoil se convirtió en la principal preocupación del sector. "La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos", afirmó.

Asimismo, explicó que el combustible representa aproximadamente un tercio de los costos totales de una empresa transportista, en un contexto marcado por márgenes reducidos y una baja actividad en distintos rubros.

En paralelo, el sector monitorea el Índice de Costos del Transporte (ICT), auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que evalúa la evolución de 11 componentes operativos. En febrero, este indicador registró un incremento mensual del 2,28%, acumuló una suba del 4,4% en el primer bimestre y alcanzó una variación interanual del 37,2%.

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron los peajes, con una suba del 13,3%, y los gastos generales, que avanzaron un 6,83%. En ese mismo mes, el combustible aumentó un 2,77%, aunque desde FADEEAC advirtieron que la presión alcista se intensificó significativamente en marzo.

Sanz remarcó que, si no se produce una actualización urgente de tarifas, muchas empresas podrían dejar de operar. "Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes", sostuvo.

Finalmente, el dirigente subrayó la relevancia estratégica del sector, al indicar que el transporte de cargas moviliza más del 90% de la economía nacional y que la actividad logística genera cerca del 4% del empleo en el país.