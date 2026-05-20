El Banco Central alcanza la cuarta mayor compra de dólares bajo la gestión de Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a protagonizar un movimiento relevante en el Mercado Libre de Cambios (MLC), sumando 91 ruedas consecutivas de adquisiciones de divisas. En la jornada más reciente, la autoridad monetaria logró comprar US$ 328 millones en el mercado mayorista, consolidando un ritmo sostenido de intervención que busca fortalecer las reservas y controlar la volatilidad cambiaria.

Esta operación se ubica como la cuarta mayor compra de dólares desde que el gobierno de Javier Milei asumió la presidencia. El ranking histórico bajo la administración de La Libertad Avanza se configura de la siguiente manera:

4 de abril de 2024: US$ 468 millones

US$ 468 millones 10 de abril de 2024: US$ 4.577 millones

US$ 4.577 millones 22 de diciembre de 2023: US$ 333 millones

US$ 333 millones Última compra: US$ 328 millones

El hecho de que esta adquisición se mantenga entre las principales transacciones en volumen evidencia la estrategia deliberada del BCRA por mantener un flujo constante de dólares en el mercado mayorista, consolidando la presencia del banco en la regulación del tipo de cambio.

La fase 4 del programa monetario y el cumplimiento de metas

Desde la implementación de la denominada "fase 4" del programa monetario, el BCRA ha logrado acumular US$ 8.706 millones, lo que representa el 87% de la meta anual proyectada para 2026, estimada entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones.

El monto final de reservas dependerá de dos factores clave señalados por la propia autoridad:

La evolución de la demanda de dinero

La liquidez del mercado de cambios

Esta precisión refleja un enfoque técnico en la política monetaria, donde la meta no se establece como un límite rígido, sino como un objetivo flexible condicionado a las dinámicas del mercado y la capacidad de intervención del BCRA.

Evolución de las reservas internacionales

Respecto a la jornada del martes, las reservas internacionales del país experimentaron un incremento de US$ 393 millones, alcanzando US$ 46.583 millones. Este nivel se acerca al máximo histórico registrado bajo la gestión de Milei, que fue de US$ 46.905 millones en febrero de 2024.

El crecimiento sostenido de las reservas refleja tanto las compras directas en el MLC como la estrategia más amplia del BCRA de consolidar la liquidez en dólares. La comparación con el máximo histórico evidencia que, pese a las fluctuaciones del mercado, la autoridad monetaria mantiene un control activo sobre los recursos internacionales.

Implicancias estratégicas y contexto operativo

La acumulación de reservas y las intervenciones consecutivas en el MLC tienen varias implicancias:

Fortalecen la credibilidad del tipo de cambio oficial frente a la presión de la demanda de divisas.

frente a la presión de la demanda de divisas. Permiten cumplir objetivos del programa monetario sin comprometer la estabilidad financiera.

sin comprometer la estabilidad financiera. Marcan un precedente histórico en la gestión de reservas bajo la presidencia de Milei, donde las compras consecutivas superan los ritmos de administraciones anteriores.

El BCRA, al consolidar la fase 4 del programa monetario, logra combinar intervención en el mercado de cambios con estrategia de acumulación de reservas, un enfoque que prioriza la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad del mercado financiero.