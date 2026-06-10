Aerolíneas Argentinas lanza una nueva clase para los vuelos internacionales: cómo es la Economy Plus

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de una nueva categoría de servicio para sus vuelos internacionales. Se trata de Economy Plus, una alternativa que se ubicará entre la tradicional clase Económica y la clase Ejecutiva, con el objetivo de ofrecer mayores niveles de comodidad a los pasajeros que buscan una experiencia superior sin acceder a las tarifas más elevadas de Business.

La compañía explicó que esta nueva propuesta fue diseñada para quienes desean contar con beneficios adicionales dentro de la cabina económica y forma parte de una estrategia destinada a ampliar las opciones disponibles para los viajeros internacionales.

La nueva clase comenzará a operar a partir del 1 de noviembre, aunque los pasajes ya se encuentran disponibles para su compra tanto en la página web oficial de Aerolíneas Argentinas como a través de agencias de viajes y la aplicación móvil de la empresa.

Dónde estará disponible la nueva clase

Según informó la aerolínea, Economy Plus estará disponible exclusivamente en los aviones Airbus A330, aeronaves utilizadas para cubrir algunos de los principales destinos internacionales de la compañía.

Las rutas alcanzadas por esta nueva categoría serán:

• Madrid.

• Roma.

• Miami.

• Cancún.

• Punta Cana.

La implementación se realizará dentro de una sección específica de la cabina ubicada entre las filas 14 y 17, una disposición que fue especialmente configurada para brindar mayor comodidad durante el viaje.

La iniciativa se enmarca en una tendencia que ya ha sido adoptada por numerosas compañías aéreas en distintos mercados internacionales, incorporando categorías intermedias que ofrecen más confort que la clase Económica tradicional, aunque con valores inferiores a los de la clase Ejecutiva.

Una experiencia diferenciada dentro de la cabina económica

Con la creación de Economy Plus, Aerolíneas Argentinas busca ampliar su abanico de servicios y generar una alternativa que combine prestaciones adicionales con un costo más accesible que el de Business.

La propuesta incorpora una serie de beneficios específicos orientados a mejorar la experiencia de viaje en vuelos de larga distancia. Entre las principales características anunciadas por la compañía se encuentran:

• Mayor espacio entre filas.

• Embarque prioritario.

• Servicio a bordo diferencial.

• Amenity kit.

• Manta y almohada diferenciadas.

• Apoyacabezas exclusivos.

• Mayor acumulación de millas para socios del programa Aerolíneas Plus.

• Acceso al Salón Cóndor con un descuento del 30%.

La combinación de estos servicios busca posicionar a Economy Plus como una opción intermedia destinada a pasajeros que priorizan la comodidad y determinados beneficios adicionales durante el vuelo.

Referencias de precios para los nuevos servicios

La compañía también dio a conocer valores de referencia para esta nueva categoría en algunos de sus destinos internacionales. De acuerdo con la información difundida, un pasaje ida y vuelta a Cancún o Punta Cana en temporada baja, dentro de la categoría tarifaria más económica de Economy Plus —que permite cambios sujetos a penalidades— tiene un valor desde US$ 1.180.

En tanto, para la ruta entre Argentina y Madrid, también en temporada baja, el precio informado comienza desde los US$ 1.900. Estos valores permiten observar el posicionamiento comercial de la nueva categoría dentro de la estructura de servicios de la compañía, ubicándose entre las tarifas tradicionales de la clase Económica y las opciones correspondientes a la clase Ejecutiva.

Una ampliación de la oferta comercial

El lanzamiento de Economy Plus representa una ampliación de las categorías de servicio disponibles para los pasajeros internacionales de Aerolíneas Argentinas.

La incorporación de esta nueva alternativa se produce en un contexto en el que la empresa viene realizando modificaciones en distintos aspectos de su oferta comercial. Recientemente, la compañía introdujo cambios en su cuadro tarifario para vuelos nacionales con el objetivo de "simplificar la estructura". Ahora, la creación de una categoría intermedia para vuelos internacionales apunta a diversificar las opciones disponibles y ofrecer una experiencia diferenciada dentro de la cabina económica.

Cuándo y cómo adquirir los pasajes

Aunque la puesta en funcionamiento de Economy Plus está prevista para el 1 de noviembre, los interesados ya pueden adquirir sus boletos mediante los canales habilitados por la empresa.

Los pasajes se encuentran disponibles a través de:

• aerolineas.com.

• Agencias de viajes.

• Aplicación oficial de Aerolíneas Argentinas.

De esta manera, Aerolíneas Argentinas suma una nueva categoría a su oferta internacional mediante la incorporación de Economy Plus, una propuesta que combina mayores niveles de confort, beneficios adicionales y una ubicación intermedia entre la clase Económica y la Ejecutiva para los vuelos operados con Airbus A330 hacia Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana.