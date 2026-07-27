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ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este lunes 27 de julio

Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social.

27 Julio de 2026 00.42

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 27 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de julio.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.
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Anses AUH jubilaciones

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