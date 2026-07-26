La Sociedad Rural reclamó eliminar las retenciones por ley: "Deben desaparecer para siempre"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó este domingo la eliminación definitiva de las retenciones y sostuvo que esos tributos deben dejar de existir de manera permanente.

La definición fue pronunciada durante el acto central de la Exposición Rural de Palermo, minutos antes del discurso del presidente Javier Milei. Ante productores, dirigentes y funcionarios presentes en el predio ferial, Pino planteó una de las principales demandas del sector agropecuario: que la eliminación de las retenciones no quede sujeta a decisiones circunstanciales, sino que sea establecida por ley.

"Deben dejar de existir por ley y para siempre", sostuvo el titular de la Sociedad Rural al referirse a esos tributos.

El reclamo fue presentado como una definición de fondo sobre la relación entre el Estado y el campo. En ese sentido, Pino pidió a los gobiernos que confíen en el sector agropecuario y destacó la disposición del campo para continuar aportando al desarrollo productivo.

"Por eso afirmamos a los gobiernos que confíen en el campo, que nunca los va a dejar a pie", expresó durante su discurso.

El campo como actor del desarrollo productivo

El mensaje del presidente de la Sociedad Rural se produjo ante una amplia presencia de productores, dirigentes y funcionarios, en una de las jornadas más importantes para el agro argentino. El acto central de la Exposición Rural quedó así atravesado por una serie de planteos económicos y productivos que el sector considera centrales para su futuro.

La eliminación definitiva de las retenciones ocupó un lugar destacado dentro del discurso. La propuesta de que esos tributos sean eliminados por ley y para siempre plantea la necesidad de una definición permanente respecto de una de las cargas que afectan al sector agropecuario.

La posición expresada por Pino estuvo acompañada por una apelación directa a los gobiernos. El dirigente sostuvo que el campo debe ser objeto de confianza y presentó al sector como un actor dispuesto a sostener el desarrollo productivo.

La frase con la que remarcó que el campo "nunca los va a dejar a pie" condensó el sentido de su mensaje ante las autoridades presentes y ante los productores reunidos en el predio ferial.

El reconocimiento a los logros de la política económica

Más allá de los reclamos, Pino también destacó que durante los últimos años se profundizó el diálogo entre el sector agropecuario y los distintos niveles del Estado.

El presidente de la Sociedad Rural consideró, además, que la actual política económica consiguió "notables logros". Esa valoración formó parte del discurso pronunciado antes de la exposición del presidente Javier Milei y marcó una mirada que combinó el reconocimiento a los resultados económicos con la enumeración de demandas aún pendientes.

El planteo del titular de la SRA se desarrolló, de esta manera, en dos planos. Por un lado, resaltó los avances que atribuyó a la política económica y el mayor diálogo entre el sector agropecuario y los distintos niveles estatales. Por otro, sostuvo que existen cuestiones que requieren respuestas y avances concretos.

Entre los principales ejes señalados se ubicaron:

La eliminación definitiva de las retenciones.

La necesidad de establecer por ley que esos tributos desaparezcan para siempre.

El avance de obras de infraestructura.

La prevención de inundaciones.

Las dificultades del sistema de salud destinado a los trabajadores rurales.

Infraestructura y obras para prevenir inundaciones

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con la infraestructura. Pino advirtió sobre las demoras en obras destinadas a prevenir inundaciones y remarcó la necesidad de avanzar en trabajos que resultan importantes para el desarrollo productivo.

El reclamo fue incorporado dentro de una mirada más amplia sobre las condiciones necesarias para que el sector agropecuario pueda desplegar su actividad. La infraestructura fue presentada como un elemento central para el desarrollo productivo y, en particular, las obras de prevención de inundaciones como una necesidad frente a las demoras señaladas por el dirigente.

El planteo también permitió ampliar el contenido del discurso más allá de la cuestión tributaria. Si bien la eliminación de las retenciones ocupó el lugar principal, el titular de la Sociedad Rural sostuvo que el campo necesita contar con condiciones de infraestructura adecuadas para sostener su producción.

La preocupación por la salud de los trabajadores rurales

Pino también alertó sobre las dificultades que atraviesa el sistema de salud destinado a los trabajadores rurales. El dirigente definió esta situación como una preocupación para el sector.

La inclusión de este punto dentro de su discurso mostró que los reclamos de la Sociedad Rural no estuvieron concentrados únicamente en la política económica y en las cargas tributarias. La situación del sistema de salud para quienes trabajan en el ámbito rural fue presentada como otro de los temas que requieren atención.

Así, el discurso articuló reclamos económicos, productivos y sociales. A la demanda por la eliminación permanente de las retenciones se sumaron los pedidos vinculados con obras de infraestructura, la prevención de inundaciones y las dificultades del sistema sanitario destinado a los trabajadores rurales.