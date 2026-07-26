AUH de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra en mano y monto por hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo percibirán en agosto un nuevo incremento en sus haberes como consecuencia del mecanismo de movilidad que actualiza mensualmente las prestaciones sociales administradas por ANSES. La suba será del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación de junio publicada por el INDEC, y elevará tanto el monto bruto de la asignación como el importe que efectivamente reciben las familias cada mes.

ANSES no deposita la totalidad de la prestación. El organismo retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños. Por esa razón, el monto que ingresa todos los meses en la cuenta bancaria es inferior al valor total de la asignación.

Cuál es el monto bruto y neto con el nuevo aumento

Con la actualización del 1,89%, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo asciende en agosto a $150.861,90 por cada hijo. Sin embargo, ese no es el importe que ANSES deposita mensualmente.

Debido a la retención del 20%, el organismo acredita el 80% del beneficio todos los meses y conserva el porcentaje restante hasta la presentación de la Libreta AUH. Así, el monto que las familias reciben en mano durante agosto será de $120.689,52 por hijo.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el valor también se actualiza por movilidad, aunque el importe es superior al de la prestación general debido a las características del beneficio. El haber llega a $491.173 brutos totales por hijo.

Es importante recordar que el aumento alcanza únicamente a la prestación principal. Otros beneficios compatibles, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche, poseen montos propios definidos por el Gobierno y no necesariamente se modifican con cada actualización mensual de la AUH.

Retención del 20%: cuánto dinero queda acumulado

La retención del 20% es una característica propia de la Asignación Universal por Hijo. ANSES deposita todos los meses el 80% de la prestación y conserva el porcentaje restante hasta que el titular acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos mediante la Libreta AUH.

Con los valores de agosto, el dinero retenido asciende a $30.172,38 por hijo. Ese importe no se pierde. Por el contrario, se acumula mes tras mes y puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH dentro del plazo establecido por ANSES. La Libreta reúne información vinculada con los controles de salud del niño, el cumplimiento del calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.

Una vez que ANSES verifica esa documentación, libera el pago del dinero retenido. La presentación puede realizarse mediante Mi ANSES o siguiendo los procedimientos habilitados por el organismo para cada período. El trámite es obligatorio para acceder al 20% acumulado y también permite mantener vigente el beneficio.

Calendario de pagos confirmados para agosto 2026

El cronograma de pagos de la AUH para agosto volverá a organizarse según la terminación del DNI de los titulares. Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Quienes deseen consultar el detalle de la liquidación pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí también es posible comprobar si se liquidaron beneficios complementarios, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche, cuando corresponda.