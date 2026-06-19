Aguinaldo de junio: cuál es la fecha límite y hasta cuándo rige el plazo de gracia

Los trabajadores en relación de dependencia de todo el país se encuentran a la espera del cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Este ingreso adicional, que corresponde a la mitad del año calendario, se convierte en un punto central del cronograma salarial de junio, tanto por su impacto económico como por las dudas recurrentes que genera su liquidación.

Cada año, el mismo interrogante reaparece en el ámbito laboral: ¿hasta cuándo tienen las empresas para pagar el aguinaldo y qué sucede si no lo hacen en tiempo y forma? A partir de la normativa vigente, existen plazos establecidos con precisión, así como márgenes legales que permiten cierta flexibilidad, aunque siempre dentro de límites definidos.

Fecha límite oficial y el "período de gracia" legal

Según lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, la fecha límite formal para que las empresas realicen el depósito correspondiente a la primera cuota del SAC es el martes 30 de junio de 2026.

Este plazo marca el cierre del período regular de cumplimiento para los empleadores en todo el país. Sin embargo, la normativa contempla un elemento clave que introduce una extensión excepcional: el llamado "período de gracia".

Este mecanismo permite hasta cuatro días hábiles de retraso en el pago de las remuneraciones. Aplicado específicamente al aguinaldo, este margen legal extiende la posibilidad de abonar el SAC hasta el lunes 6 de julio de 2026 inclusive, sin que ello implique automáticamente una infracción por parte del empleador.

En términos prácticos, este esquema se traduce en dos hitos fundamentales:

Fecha límite oficial: martes 30 de junio de 2026.

martes 30 de junio de 2026. Período de gracia legal: hasta el lunes 6 de julio de 2026 inclusive.

Este marco temporal busca equilibrar la obligación de pago en tiempo y forma con ciertas condiciones operativas que pueden afectar a las empresas, sin desconocer el derecho del trabajador a percibir su remuneración complementaria.

Excepción clave: el régimen del servicio doméstico

Dentro del universo laboral, el caso del personal de casas particulares presenta una regulación diferenciada respecto del aguinaldo.

En este régimen específico, la normativa establece que el SAC debe ser abonado de manera obligatoria en la última jornada laboral del mes de junio. A diferencia del régimen general, aquí no se contempla el período de gracia de cuatro días hábiles, lo que implica una exigencia de cumplimiento más estricta.

Esta excepción constituye un punto relevante dentro del sistema de liquidación del aguinaldo, ya que introduce una diferenciación clara en los plazos según el tipo de vínculo laboral, sin modificar la naturaleza del derecho al cobro del SAC.

Cómo se calcula la primera cuota del aguinaldo

El cálculo del aguinaldo responde a una fórmula definida: la primera cuota del Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026.

Para establecer ese monto se consideran todos los conceptos remunerativos, entre los que se incluyen:

Sueldo básico

Horas extras

Comisiones

Adicionales salariales

Este criterio busca reflejar el mejor ingreso mensual del semestre, asegurando que el cálculo del SAC se base en el momento de mayor remuneración del trabajador dentro del período considerado.

Casos de trabajo incompleto: proporcionalidad del SAC

No todos los trabajadores se encuentran en la misma situación al momento del cálculo. En los casos en los que la persona no haya trabajado la totalidad del semestre comprendido entre enero y junio de 2026, el aguinaldo no se liquida sobre la base completa, sino de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Este mecanismo garantiza que el derecho al SAC se mantenga incluso en situaciones de empleo parcial dentro del período, ajustando el monto final al tiempo de prestación de servicios.

Incumplimiento y consecuencias: la mora del empleador

Una vez vencido el plazo legal de pago junto con el eventual período de gracia, la situación cambia de manera sustancial: el empleador entra en mora.

A partir de ese momento, el trabajador se encuentra habilitado para realizar el reclamo correspondiente, con el objetivo de exigir el pago del aguinaldo adeudado. Este escenario marca el punto en el cual el incumplimiento deja de estar dentro de los márgenes legales de tolerancia y pasa a constituir una obligación exigible en términos formales.

Un cierre de semestre marcado por la expectativa salarial

El aguinaldo de mitad de año no solo representa un ingreso adicional dentro de la estructura salarial, sino también un momento clave del calendario laboral argentino. Con fechas definidas, excepciones específicas y criterios de cálculo establecidos, el SAC de junio de 2026 se inscribe nuevamente en el centro de la atención de trabajadores y empleadores, en un escenario donde los plazos y las modalidades de pago adquieren especial relevancia.