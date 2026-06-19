El consumo sigue estancado y no muestra señales de recuperación: los datos del INDEC

El consumo continúa transitando un escenario de debilidad y los datos correspondientes a abril no aportan señales de una recuperación sostenida. Los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan que las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras volvieron a retroceder en términos interanuales, consolidando un primer cuatrimestre con resultados negativos.

Los números muestran que los distintos formatos comerciales permanecen afectados por una demanda que todavía no logra recuperar dinamismo. Aunque algunos indicadores exhibieron mejoras mensuales puntuales, el balance acumulado continúa siendo desfavorable.

Los datos relevados por el organismo estadístico permiten observar el comportamiento de los principales sectores vinculados al consumo masivo y al comercio minorista, revelando una tendencia que se mantiene sin cambios significativos durante los primeros meses del año.

Supermercados: caída interanual

En el caso de los supermercados, abril cerró con una caída interanual de 3,7% en las ventas. El resultado representó la segunda peor retracción registrada en lo que va del año, únicamente superada por la observada en marzo, cuando la baja alcanzó el 5,1%. A pesar de ese desempeño negativo frente al mismo período del año anterior, la comparación con marzo mostró una leve mejora. Las ventas crecieron 0,8% respecto del tercer mes del año.

Sin embargo, el acumulado correspondiente al período enero-abril concluyó con una contracción de 3,3%, reflejando que la recuperación aún no logra consolidarse.

En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $2.400 millones, cifra que representó un incremento interanual de 21,5%.

#DatoINDEC

Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en abril de 2026 y subieron 0,8% respecto del mes previo https://t.co/g6uFkaXSp1 pic.twitter.com/Pi59Aetuf0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2026

Dentro de los distintos rubros relevados, el segmento de carnes fue el que registró el mayor aumento, con una suba de 37,3%.

Autoservicios mayoristas

Los datos también muestran el desempeño de los autoservicios mayoristas durante abril. Las ventas totales alcanzaron los $359 millones, lo que implicó un incremento de 19,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

Al analizar los diferentes rubros, nuevamente el segmento de carnes lideró los aumentos, registrando una variación positiva de 40,3%. Detrás de ese rubro se ubicaron:

Lácteos: 26,4%.

26,4%. Almacén: 21,4%.

21,4%. Bebidas: 20,1%.

El informe también permitió observar los medios de pago utilizados por los consumidores al momento de realizar sus compras.

#DatoINDEC

Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 5% interanual en abril de 2026 y 1,1% respecto de marzo https://t.co/J65KRLOyVz pic.twitter.com/kChpIDombh — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2026

Los denominados otros medios de pago, categoría que incluye transferencias y operaciones mediante códigos QR, concentraron la mayor participación sobre el total facturado.

La distribución fue la siguiente:

Otros medios de pago: $115 millones (32,1% de las ventas totales).

$115 millones (32,1% de las ventas totales). Tarjeta de crédito: $93 millones (26,1% de las ventas totales).

$93 millones (26,1% de las ventas totales). Efectivo: $91 millones (25,4% de las ventas totales).

$91 millones (25,4% de las ventas totales). Tarjeta de débito: $58 millones (16,4% de las ventas totales).

Estos datos reflejan una creciente participación de las modalidades de pago digitales dentro del universo comercial relevado.

El ticket promedio mostró una suba

Otro de los indicadores destacados por el relevamiento fue la evolución del ticket promedio. Según los datos difundidos, el valor promedio de compra registró un incremento interanual del 22%, alcanzando los $43.870.

La evolución del ticket promedio se produjo tanto en los supermercados como en los autoservicios mayoristas, consolidando una tendencia que acompañó el crecimiento nominal de las ventas observado en los distintos formatos comerciales.

Los shoppings tampoco lograron revertir la tendencia

Los centros de compras tampoco escaparon al escenario general que atraviesa el consumo. De acuerdo con la información relevada por el INDEC, los shoppings registraron una caída interanual de 5,9% durante abril, convirtiéndose en otro de los segmentos afectados por la retracción de la actividad comercial.

El desempeño acumulado del año mostró exactamente la misma variación negativa, ya que el primer cuatrimestre concluyó con una baja de 5,9%.

Los resultados evidencian que la debilidad del consumo no se limita a los comercios vinculados a productos de primera necesidad o abastecimiento cotidiano, sino que también alcanza a los centros de compras, tradicionalmente asociados a consumos de carácter más amplio y diversificado.