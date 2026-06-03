Aguinaldo de junio: qué hacer si no te depositaron en la fecha correspondiente

El Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 debe acreditarse, según la normativa argentina, como fecha límite el 30 de junio. Esta fecha aplica tanto para trabajadores del sector público como privado. Sin embargo, la legislación contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, lo que habilita a que algunas empresas depositen el aguinaldo durante los primeros días de julio sin incurrir automáticamente en infracción.

Este margen de flexibilidad tiene como objetivo atender situaciones administrativas o bancarias que puedan generar demoras, pero no permite incumplimientos prolongados ni sistemáticos. La existencia de este plazo de gracia, aunque pequeña, suele generar dudas entre los empleados sobre cuándo y cómo iniciar un reclamo en caso de retraso.

Para los jubilados y pensionados de ANSES, el calendario difiere notablemente. El pago del aguinaldo se realiza junto con los haberes mensuales, entre el 8 y el 29 de junio, según el grupo de beneficiarios, respetando la lógica de liquidación propia de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El aguinaldo: un derecho clave para los trabajadores

El SAC constituye un ingreso adicional fundamental para millones de empleados. Su percepción en tiempo y forma es un derecho adquirido para quienes se encuentran en relación de dependencia. La legislación ofrece herramientas legales y administrativas para garantizar el pago ante cualquier incumplimiento.

En términos prácticos, los pasos formales de reclamo se estructuran de la siguiente manera:

Consulta interna con Recursos Humanos o administración.

Intimación formal mediante telegrama laboral o carta documento.

Denuncia ante la Secretaría o Ministerio de Trabajo.

Acciones judiciales si persiste el incumplimiento.

El procedimiento destaca la importancia de guardar comprobantes y constancias de cada gestión, ya que resultan fundamentales en instancias administrativas o judiciales.

Demoras y procedimiento de reclamo

Cuando el pago no se efectúa antes del plazo de gracia de cuatro días hábiles, se considera que existe mora por parte del empleador. En este escenario, los especialistas recomiendan:

Consulta inicial con Recursos Humanos para detectar errores administrativos o bancarios. Intimación formal mediante telegrama laboral o carta documento. El telegrama es gratuito y gestionable a través del Correo Argentino.

y gestionable a través del Correo Argentino. Se sugiere redactarlo con asesoramiento de un abogado laboralista o sindicato, para garantizar formalidad y validez. Denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que puede convocar a audiencias de conciliación o inspecciones laborales, imponiendo sanciones si se confirma el incumplimiento.

El objetivo de estas etapas es agotar primero las vías administrativas antes de acudir a la Justicia.

La justicia como último recurso

Si el empleador persiste en no abonar el SAC, el trabajador tiene derecho a iniciar una demanda judicial con la asistencia de un abogado laboralista. En estos casos, la Justicia puede:

Ordenar el pago del aguinaldo adeudado .

. Aplicar intereses por mora y otras compensaciones económicas.

y otras compensaciones económicas. Considerar el incumplimiento como falta grave del empleador, habilitando incluso un reclamo por despido indirecto.

El proceso judicial respalda la función de proteger los derechos del trabajador, asegurando que los mecanismos formales y legales del SAC se cumplan estrictamente.

El rol de sindicatos y especialistas

El acompañamiento de sindicatos y abogados laboralistas resulta decisivo en cada etapa del reclamo. Su intervención permite:

Evitar errores formales que debiliten la demanda.

Fortalecer la posición del trabajador ante conflictos con el empleador.

Garantizar que las instancias informales, administrativas y judiciales se sigan correctamente.

Este apoyo complementa la documentación rigurosa y los procedimientos de intimación, asegurando que el trabajador pueda hacer valer su derecho al aguinaldo sin contratiempos.