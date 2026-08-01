Caputo viajará al G20 para fortalecer el respaldo internacional al plan económico y buscará reunirse con Bessent

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a fines de agosto a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se desarrollará en Asheville, Carolina del Norte. La delegación argentina también estará integrada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios del equipo económico.

La cumbre será encabezada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Aunque desde el Gobierno evitaron confirmar una reunión bilateral entre ambos funcionarios, en la Casa Rosada consideran probable que existan espacios para encuentros durante las actividades oficiales.

El viaje marcará una nueva participación de Caputo y Bausili en un foro financiero internacional, luego de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial realizadas en abril en Washington, donde defendieron el programa económico argentino ante inversores y organismos multilaterales.

En aquella oportunidad, los funcionarios ratificaron el compromiso con el equilibrio fiscal y monetario, además de anticipar que el Gobierno profundizaría las reformas estructurales para reducir impuestos, desregular la economía y mejorar la competitividad.

Según informó el Tesoro estadounidense, la agenda del G20 incluirá debates sobre regulación financiera, desequilibrios macroeconómicos globales, transparencia y reestructuración de deuda, activos digitales, sistemas de pagos transfronterizos, fraude financiero y educación financiera.

La coyuntura internacional también ocupará un lugar central en las discusiones, con temas vinculados a la volatilidad de los precios de la energía, los conflictos geopolíticos, la evolución de las tasas de interés y las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump.

Como es habitual en este tipo de encuentros, Bausili participará junto al resto de los presidentes de bancos centrales de los países miembros e invitados para analizar cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera, la inflación, los mercados y la coordinación de políticas monetarias.

Desde el Ejecutivo sostienen que la desaceleración de la inflación, el orden fiscal y las reformas impulsadas durante los últimos meses fortalecieron la posición de la Argentina ante los mercados internacionales, por lo que buscarán aprovechar la cumbre para continuar sumando respaldo político y financiero.

El viaje también se producirá en medio del fortalecimiento de la relación económica entre Buenos Aires y Washington. El Gobierno trabaja en la implementación del acuerdo comercial firmado en febrero y sigue de cerca la evolución de la política arancelaria de Estados Unidos, mientras continúan las negociaciones sobre distintos capítulos del entendimiento bilateral.

La participación argentina en el G20 llegará pocas semanas después de la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien respaldó públicamente el programa económico tras reunirse con el presidente Javier Milei y el equipo económico en Buenos Aires.

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