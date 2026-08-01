Catamarca registró una de las mayores caídas del empleo formal del país durante abril

Catamarca fue una de las provincias más golpeadas por la caída del empleo registrado durante abril, según un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

De acuerdo con el relevamiento, la provincia registró una baja del 1% en el empleo formal respecto del mes anterior, ubicándose como la segunda jurisdicción con mayor retroceso del país, solo por detrás de Tierra del Fuego (-1,1%). Misiones completó el grupo de mayores caídas con un descenso del 0,7%.

El estudio señala que, si bien la pérdida de empleo formal fue más moderada que en marzo debido a leves incrementos en el empleo público y en el trabajo en casas particulares, la tendencia continúa siendo negativa. El empleo privado acumula ocho meses consecutivos de caídas desde junio de 2025 y actualmente se ubica un 4,2% por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2023.

La recuperación económica no se refleja en el empleo

El informe también advierte sobre una creciente desconexión entre la evolución de la actividad económica y el mercado laboral. Mientras que el nivel de actividad en abril se encontraba 2,2% por encima de noviembre de 2023, el empleo privado continúa por debajo de esos niveles.

Según el análisis, esta situación responde a que el crecimiento económico se concentra en sectores con baja generación de empleo. Entre ellos se destacan la minería, que aumentó su actividad un 17,3% pero redujo un 5% su plantilla laboral, y la intermediación financiera, que creció 5,5% mientras perdió 4,6% de sus puestos de trabajo.

En tanto, la industria, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades para recuperar el empleo, siendo los principales sectores afectados desde septiembre de 2025.

Un retroceso que alcanzó a la mayoría de las provincias

Durante abril, el empleo registrado disminuyó en 15 provincias, mientras que solo ocho lograron mostrar incrementos.

Las mayores bajas se registraron en:

Tierra del Fuego: -1,1%

Catamarca: -1,0%

Misiones: -0,7%

En contraste, las principales subas correspondieron a:

Neuquén: +0,6%

Tucumán: +0,5%

La Rioja: +0,2%

El salario mínimo continúa perdiendo poder adquisitivo

El informe también analizó la evolución de los ingresos y concluyó que el salario mínimo perdió un 0,6% de poder adquisitivo durante junio, acumulando doce meses consecutivos en los que los aumentos nominales quedaron por debajo de la inflación.

Los investigadores recuerdan que el deterioro comenzó a fines de 2023, con una caída real del 15% en diciembre y del 17% en enero de 2024. Aunque posteriormente hubo algunos meses de recuperación parcial, la tendencia general continuó siendo descendente.

Actualmente, el salario mínimo real se encuentra 66,7% por debajo del máximo registrado en septiembre de 2011, con un poder de compra equivalente a apenas un tercio del que tenía entonces, e incluso inferior al vigente antes de la crisis de 2001.