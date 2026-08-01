La industria textil perdió 330 fábricas en un año y ya se destruyeron más de 15.000 empleos registrados

La crisis de la industria textil argentina continúa profundizándose y ya no solo se refleja en la caída del consumo interno y el aumento de las importaciones, sino también en el cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el país cuenta actualmente con 3.626 establecimientos textiles, lo que representa 330 fábricas menos que hace un año. Solo durante los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de operar otras 115 plantas, mientras que desde diciembre de 2023 el sector acumuló el cierre de 383 establecimientos.

La producción sigue en caída

Los indicadores muestran un deterioro muy superior al del conjunto de la industria manufacturera.

En mayo, la producción textil registró una caída interanual del 25,6%, frente al descenso del 2,5% que experimentó el promedio industrial. En tanto, durante los primeros cinco meses del año, el sector acumuló una baja del 26,5%, mientras que la industria en general retrocedió un 3,1%.

Los segmentos más afectados corresponden a actividades centrales de la cadena productiva. Los hilados de algodón disminuyeron un 35,3% interanual, mientras que los sectores de tejidos y acabado de productos textiles acumularon una caída del 38,6% en lo que va del año.

Más de 15.000 empleos perdidos en un año

La crisis también impactó de lleno sobre el empleo formal.

El conjunto integrado por los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizaba en abril 95.094 trabajadores registrados, lo que representa 15.468 puestos menos que un año atrás, la mayor caída interanual desde que existen registros.

Desde diciembre de 2023, la pérdida supera los 25.600 empleos formales, con un promedio de aproximadamente 1.200 puestos de trabajo menos por mes.

"La duración descarta cualquier lectura como fenómeno transitorio", sostuvo Celina Pena, gerente general de FITA.

Crece la capacidad ociosa y cae la inversión

Otro de los indicadores que preocupa al sector es la baja utilización de la capacidad instalada.

Actualmente, las plantas textiles operan apenas al 42,2% de su capacidad, muy por debajo del promedio industrial, que alcanza el 58,4%. Esto implica que casi seis de cada diez máquinas permanecen inactivas.

A la par, la inversión en maquinaria también registró un fuerte retroceso durante el primer semestre del año. Según FITA, cayó un 28%, con desplomes del 75% en telares planos y del 52% en equipos destinados al tejido de punto.

Desde la entidad advierten que, si bien una eventual recuperación del consumo podría impulsar nuevamente la actividad, existe preocupación por la reducción de la capacidad productiva disponible tras el cierre de numerosas fábricas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.