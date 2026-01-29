Alerta financiera: el endeudamiento de los hogares ya supera los ingresos mensuales

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, marcada por un nivel récord de endeudamiento con billeteras virtuales y prestamistas no bancarios. Así lo revela un informe de la consultora EcoGo, basado en datos oficiales del Banco Central, que da cuenta de un fuerte deterioro en la capacidad de pago de las familias y de un crecimiento acelerado de la morosidad en el sistema financiero no tradicional. Según el relevamiento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y que fue publicado por el diario Clarín, las familias argentinas ya destinan en promedio el 33% de sus ingresos mensuales únicamente a devolver deudas contraídas con fintechs y plataformas digitales. Se trata del porcentaje más alto registrado en la serie histórica y una señal clara del creciente peso que este tipo de financiamiento tiene en la economía cotidiana de los hogares.

El panorama se vuelve aún más preocupante al considerar el endeudamiento total, que incluye tanto a la banca tradicional como al sistema no bancario. En ese caso, el nivel de deuda de los hogares equivale al 140% de sus ingresos mensuales, lo que refleja una situación de estrés financiero generalizado en un contexto de salarios rezagados frente al costo de vida y una inflación que, si bien desaceleró, sigue dejando secuelas profundas en el poder adquisitivo de la población.

Uno de los datos más alarmantes del informe es el salto en la cantidad de créditos considerados "irrecuperables", es decir, aquellos con más de un año de mora. En apenas doce meses, este indicador pasó del 2,6% al 6,4%, lo que implica que se duplicó la proporción de deudas que, en los hechos, tienen escasas posibilidades de ser cobradas. El estudio, sustentado en estadísticas del Banco Central hasta noviembre de 2025, señala además que el 21,4% de la deuda con el sector fintech presenta algún tipo de irregularidad en el pago. Esta tasa se triplicó en comparación con el año anterior, cuando se ubicaba en el 7,4%, confirmando un deterioro acelerado del segmento no bancario.

En términos nominales, el impacto es contundente, ya que de los $12,6 billones prestados por el sistema financiero no bancario, alrededor de $2,7 billones se encuentran en situación de mora o con serias dificultades de cobro. El crecimiento explosivo de estas cifras refleja no solo una mayor dependencia del crédito digital, sino también la fragilidad de los ingresos reales de una parte significativa de la sociedad que recurre a estos medios para subsistir.

La directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, explicó que muchas personas que tienen acceso al crédito formal no logran llegar a fin de mes y recurren a estos mecanismos alternativos. Según la economista, durante los últimos años las cuotas se licuaban con la inflación, pero ese efecto ya no ocurre, lo que dejó al descubierto la falta de capacidad de pago estructural de muchos hogares que habían sostenido su consumo mediante endeudamiento creciente. Si bien el impacto más fuerte se observa en las fintechs, la tensión financiera también comienza a sentirse en el sistema bancario tradicional, donde la mora en préstamos personales alcanzó un nivel inédito del 11%, mientras que en tarjetas de crédito llegó al 8,4%, multiplicándose por seis en comparación con 2024.

A pesar de esto, en el sector bancario el deterioro es algo menor debido al uso extendido del débito automático como mecanismo de cobranza. El informe concluye de manera tajante que, sin una recomposición sostenida de los ingresos reales, el endeudamiento de los hogares seguirá siendo una fuente de vulnerabilidad para la economía, con especial impacto en los sectores de menores recursos, que encuentran en las billeteras virtuales una vía rápida pero cada vez más riesgosa de financiamiento.