Alerta por mails falsos de ARCA: las claves para reconocer una estafa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a poner el foco sobre una modalidad de estafa que apunta directamente a los contribuyentes mediante correos electrónicos falsos que aparentan haber sido enviados por el organismo.

Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, los mensajes fraudulentos pueden incluir diferentes argumentos para captar la atención de quienes los reciben. Entre ellos aparecen supuestas deudas impositivas, fiscalizaciones o problemas relacionados con la situación fiscal de la persona.

El mecanismo busca generar preocupación y, a partir de esa reacción, conseguir que la víctima ingrese a un enlace incluido en el correo. Desde ARCA remarcaron que estos mensajes son falsos y señalaron que los contribuyentes no deben abrir los links que contienen ni proporcionar información personal.

En este tipo de situaciones, una de las principales herramientas para evitar el engaño consiste en conocer con precisión cuáles son los canales que realmente utiliza el organismo para comunicarse con los contribuyentes.

El Domicilio Fiscal Electrónico, la vía oficial

Uno de los datos centrales señalados por ARCA es que el organismo nunca solicita pagos, datos personales ni claves mediante correo electrónico.

Tampoco utiliza mails para comunicar situaciones judiciales o exigir la cancelación inmediata de una deuda. La vía oficial utilizada para notificar a los contribuyentes sobre su situación fiscal es el Domicilio Fiscal Electrónico. Para acceder a este espacio se debe ingresar desde el sitio oficial de ARCA utilizando CUIT o CUIL y Clave Fiscal.

Esta diferencia resulta fundamental frente a un correo que pretende presentarse como una comunicación oficial. Un mensaje electrónico puede funcionar como aviso de que existe una nueva comunicación disponible, pero el contenido de esa notificación debe ser consultado dentro del Domicilio Fiscal Electrónico.

Por lo tanto, ante un correo que reclama una acción inmediata, solicita información o pide realizar un pago, la recomendación es no utilizar los enlaces que aparecen en ese mensaje. La consulta debe realizarse ingresando directamente al sitio oficial y revisando allí la información disponible.

AFIP: otra señal para detectar el engaño

ARCA también señaló otro elemento que puede servir para identificar comunicaciones fraudulentas: los mensajes actuales que se presentan como enviados por la AFIP deben despertar sospechas.

El motivo señalado es concreto: el organismo denominado AFIP fue disuelto mediante el Decreto 953/2024 y reemplazado por ARCA. Por eso, la aparición de una comunicación que actualmente pretenda presentarse como proveniente de AFIP constituye una señal que debe ser observada con especial atención.

A esto se suma la necesidad de revisar cuidadosamente la dirección del remitente. La identificación del origen del correo puede ayudar a detectar comunicaciones que no corresponden a los canales oficiales.

También se debe desconfiar de aquellos mensajes que buscan instalar una sensación de urgencia para que el destinatario realice un pago o adopte alguna medida de manera inmediata.

Qué hacer ante un correo sospechoso

Frente a la recepción de un supuesto mensaje de ARCA cuya autenticidad genere dudas, la recomendación es evitar cualquier interacción con los elementos incluidos en el correo. Las principales medidas son:

No responder el correo sospechoso.

el correo sospechoso. No hacer clic en enlaces incluidos en el mensaje.

incluidos en el mensaje. No descargar archivos adjuntos .

. Si existe una duda sobre una deuda o notificación, ingresar directamente al sitio oficial de ARCA.

Revisar la información disponible en el Domicilio Fiscal Electrónico.

La misma precaución debe mantenerse frente a otros canales de comunicación. ARCA aclaró que no solicita pagos ni información personal mediante WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas.

Por ese motivo, cualquier contacto que utilice alguno de esos medios y solicite claves, datos sensibles o transferencias debe ser considerado una señal de alerta.

Claves y dispositivos también requieren protección

La prevención frente a estas maniobras no se limita a reconocer un correo falso. ARCA también difundió recomendaciones destinadas a reducir los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Entre ellas se encuentra la indicación de no compartir la Clave Fiscal, utilizar contraseñas seguras y modificarlas periódicamente.

El organismo también recomienda evitar las conexiones a redes WiFi públicas y desactivar conexiones automáticas como Bluetooth o NFC cuando no sean necesarias. Estas medidas forman parte de las recomendaciones destinadas a disminuir las posibilidades de exposición de información personal y evitar que una comunicación fraudulenta termine derivando en una situación de mayor riesgo.

Cómo denunciar un intento de phishing

Los intentos de phishing pueden denunciarse. Quienes reciban un correo sospechoso tienen la posibilidad de reenviar el mensaje completo a [email protected], canal habilitado para reportar este tipo de maniobras.

La denuncia permite comunicar al organismo la existencia de un correo que intenta hacerse pasar por una comunicación oficial. Las recomendaciones centrales de ARCA para evitar estafas mediante mails o correos electrónicos son:

No hacer clic en enlaces incluidos en correos sospechosos.

No proporcionar claves, datos personales ni información bancaria.

Revisar la dirección del remitente antes de interactuar con el mensaje.

Consultar las notificaciones únicamente en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Desconfiar de comunicaciones actuales que se presenten a nombre de AFIP.

No responder pedidos de pagos por mail, WhatsApp, redes sociales o teléfono.

Denunciar los correos fraudulentos reenviándolos a [email protected].

La urgencia como herramienta del engaño

La modalidad advertida por ARCA tiene como uno de sus principales recursos la generación de preocupación y urgencia. La referencia a una deuda, una fiscalización o un supuesto inconveniente fiscal puede llevar al destinatario a actuar rápidamente sin comprobar primero el origen de la comunicación.

Por eso, frente a cualquier mensaje de estas características, la recomendación central es detener la interacción y verificar la situación por los canales oficiales.

El dato fundamental es que ARCA no solicita pagos, claves ni datos personales por correo electrónico, y que las notificaciones sobre la situación fiscal se consultan en el Domicilio Fiscal Electrónico.

La revisión del remitente, el rechazo de enlaces dudosos, la protección de la Clave Fiscal y la denuncia de los mensajes fraudulentos completan las principales herramientas señaladas para evitar caer en este tipo de estafas.