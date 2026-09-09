El petróleo superó los US$100 y los mercados reaccionan ante la escalada militar

Los precios internacionales del petróleo volvieron a colocarse en el centro de la atención de los mercados este miércoles, luego de que el Brent del mar del Norte superara los 100 dólares por barril, en un contexto marcado por el agravamiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y por la creciente preocupación respecto del abastecimiento mundial de energía.

La referencia europea del crudo alcanzó los 100,19 dólares por barril para entrega en noviembre, superando momentáneamente la barrera de los tres dígitos por primera vez desde finales de julio. Hacia las 07:45 GMT, el Brent cotizaba con una suba del 1,94%, a 99,82 dólares.

El movimiento también se reflejó en el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense. El petróleo para entrega en octubre avanzaba un 1,46%, hasta los 94,39 dólares por barril.

El repunte se produjo mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa su séptimo mes, sin señales de una desescalada pese a las afirmaciones de la Casa Blanca sobre un acuerdo inminente. Para los inversores, el escenario vuelve a poner bajo observación la posibilidad de cortes en el suministro energético y el impacto que un petróleo más caro podría tener sobre los precios al consumidor.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la tensión

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas. Irán mantiene el control de esta vía marítima, mientras Estados Unidos impulsa una campaña contra los puertos y la economía iraní.

En este marco, el régimen de Irán anunció este miércoles un ataque contra una base militar estadounidense en Jordania, después de los ataques de Estados Unidos contra sus buques en el estrecho de Ormuz. La acción iraní fue presentada como una represalia por el lanzamiento de misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense. La escalada agregó presión sobre una zona que ya concentra la atención de los mercados internacionales por su importancia para el movimiento de hidrocarburos.

La agencia estatal iraní IRNA también informó que Teherán anunció ataques contra petroleros ubicados frente a las costas de Kuwait y Bahréin y que instó a sus tripulaciones a abandonar las embarcaciones.

La sucesión de estos acontecimientos profundizó la incertidumbre sobre la continuidad del transporte energético. El temor de los inversores no se limita al impacto inmediato de los enfrentamientos, sino que se extiende a la posibilidad de que las operaciones vinculadas con el suministro mundial de petróleo y gas sufran interrupciones.

La tensión también alcanza al Mar Rojo

El escenario de conflicto se extendió además al Mar Rojo, donde los hutíes, respaldados por Irán, y Arabia Saudita intercambiaron ataques en medio de una ofensiva contra instalaciones petroleras situadas en torno al estratégico paso de Bab al-Mandab.

Esta ruta adquirió una importancia mayor para el transporte de petróleo saudí tras el cierre del estrecho de Ormuz. De esta manera, la tensión se proyecta sobre distintos puntos considerados estratégicos para el traslado internacional de energía. El comportamiento del petróleo quedó condicionado por la evaluación de los mercados acerca de las posibles consecuencias que la escalada militar pueda tener sobre el suministro.

El incremento de los precios refleja, precisamente, esa preocupación. El crudo no solo responde a las condiciones actuales de producción y comercialización, sino también a las expectativas de los inversores frente a eventuales dificultades para garantizar el abastecimiento.

El petróleo vuelve a poner el foco sobre la inflación

El encarecimiento de la energía también elevó la preocupación por la inflación mundial y por la respuesta que deberán adoptar los bancos centrales. Una suba sostenida del petróleo aumenta la presión sobre los precios al consumidor y, al mismo tiempo, puede generar mayores exigencias sobre las autoridades monetarias para elevar los costos de endeudamiento.

En Europa, el contexto adquiere especial relevancia porque el Banco Central Europeo prepara su decisión de política monetaria para el jueves. La evolución del precio de la energía se incorpora así al escenario que los mercados observan antes de la definición de las autoridades monetarias.

En Estados Unidos, por su parte, la atención está puesta en otro dato considerado determinante: la publicación del índice de precios al consumidor prevista para el viernes. Ese indicador es seguido de cerca por los mercados porque será considerado para determinar si la Reserva Federal elevará las tasas de interés la semana siguiente.

La posibilidad de que aumenten los costos de endeudamiento también tuvo consecuencias sobre las acciones. La perspectiva de una política monetaria más restrictiva repercutió en los principales mercados bursátiles.

Wall Street cerró en baja

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street terminaron la jornada a la baja. El Dow Jones cayó un 1,2%, hasta los 52.786,07 puntos.

En Londres, el FTSE 100 retrocedió un 0,1%, hasta los 10.811,66 puntos. El comportamiento de las bolsas estuvo condicionado por la preocupación en torno al petróleo, la inflación y la posibilidad de mayores costos de endeudamiento, en un momento en que los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Asia mostró señales contrapuestas

Las bolsas asiáticas, en cambio, tuvieron un comportamiento mixto, con avances en varias de las principales plazas de la región y retrocesos en otras. El Nikkei 225 de Tokio avanzó un 0,4%, hasta los 65.495,23 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 0,2%, hasta los 3.949,07 puntos.

Seúl encabezó las ganancias entre las principales plazas asiáticas. Dentro de ese mercado, SK hynix avanzó más de un 3%, mientras Samsung registró una suba superior al 1%.

También se registraron avances en Tokio, Shanghái, Taipéi y Manila, en contraste con otras plazas que terminaron la jornada con leves pérdidas. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,1%, hasta los 25.292,57 puntos. También retrocedieron ligeramente Sídney, Singapur, Wellington y Yakarta.

Así, mientras el petróleo volvía a superar la barrera simbólica de los 100 dólares, los mercados financieros internacionales quedaron atrapados entre dos grandes focos de incertidumbre: la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias sobre el suministro energético, y el impacto que un crudo más caro pueda tener sobre la inflación y las futuras decisiones de política monetaria.

La evolución de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, aparece de este modo como uno de los elementos centrales para determinar el comportamiento inmediato de los precios del petróleo y, a través de ellos, de los mercados internacionales.