El Banco Central retoma la senda compradora tras una breve pausa y consolida reservas

El Banco Central de la República Argentina volvió a comprar dólares este martes, adquiriendo US$ 20 millones, luego de que el lunes anterior rompiera una destacada racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. Esta dinámica reciente se enmarca en un escenario donde el acumulado del año 2026 ya roza los 14.000 millones de dólares, evidenciando la continuidad de un flujo positivo de divisas para la entidad.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, a principios del pasado enero, el organismo acumula compras netas por US$ 14.196 millones. Las proyecciones elaboradas en torno a este desempeño económico contemplan que la cifra total de adquisiciones podría llegar a US$ 16.000 millones antes del cierre del año en curso, consolidando las metas previstas en la estrategia oficial.

El comportamiento mensual y la evolución de las reservas internacionales

A pesar de la tónica positiva general que muestra el balance del año, el mes de agosto reflejó una moderación en el ritmo de acumulación. Durante dicho periodo, las adquisiciones de divisas por parte del Central sumaron US$ 768 millones, constituyendo el registro mensual más bajo de todo el año 2026 y evidenciando una notable desaceleración si se lo compara con los meses previos.

En el plano patrimonial, las reservas internacionales brutas finalizaron la rueda situándose en US$ 50.732 millones, tras registrar una caída diaria de un millón de dólares. Pese a esta leve variación a la baja en la jornada, el nivel general se mantuvo firmemente por encima de la barrera de los US$ 50.000 millones, quedando nuevamente muy cerca del máximo nivel registrado tanto durante toda la gestión de Javier Milei como desde septiembre de 2019.

Síntesis técnica de los indicadores monetarios

Compra diaria: Adquisición de US$ 20 millones en la jornada del martes.

Racha previa: Interrupción reciente de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador, sucedida por la reactivación de las compras.

Acumulado anual: Total cercano a los 14.000 millones de dólares, con un registro exacto de US$ 14.196 millones desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario en enero.

Proyección de cierre: Estimaciones que ubican la cifra potencial en US$ 16.000 millones antes de finalizar el año.

Desempeño de agosto: Adquisiciones mensuales por US$ 768 millones, configurando el piso mensual del año 2026.

Reservas brutas: Cierre de rueda en US$ 50.732 millones, con una variación diaria negativa de un millón de dólares pero sosteniéndose en la zona de máximos desde septiembre de 2019 y de la administración de Javier Milei.