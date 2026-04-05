ANSES abril 2026: calendario confirmado de jubilados, AUH y asignaciones

a Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para abril de 2026. El organismo previsional ratificó las fechas de cobro para todas sus prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y el Seguro de Desempleo.

Los desembolsos comenzarán el 10 de abril y se extenderán hasta el último día hábil del mes, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Este calendario de abril de 2026 resultó clave para millones de argentinos que dependen de estos ingresos para su planificación mensual, especialmente en un contexto de ajustes en los haberes mínimos y la liquidación de bonos compensatorios.

Jubilaciones y pensiones: El esquema de pagos escalonado

Para los jubilados y pensionados, se dividieron sus fechas de cobro en dos grandes grupos según el monto de sus haberes. Aquellos que percibieron la jubilación mínima iniciaron el ciclo de pagos promediando el mes, mientras que quienes superaron dicho umbral cobraron durante la última semana de abril.

Jubilados que no superaron el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril.

Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril.

Documentos terminados en 2: martes 14 de abril.

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril.

Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril.

Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril.

Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril.

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.

Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril.

Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados que superaron el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Vale la pena agregar que el Gobierno confirmó el pago del bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados también este mes.

AUH y Asignación por Embarazo: Fechas unificadas

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo mantuvieron un esquema espejado al de los jubilados de haberes mínimos. Esta estrategia de ANSES buscó simplificar la logística de los bancos y evitar aglomeraciones en las sucursales durante la primera quincena de abril 2026.

Cronograma para AUH y Asignación por Hijo:

Terminación de DNI en 0: 10 de abril.

Terminación de DNI en 1: 13 de abril.

Terminación de DNI en 2: 14 de abril.

Terminación de DNI en 3: 15 de abril.

Terminación de DNI en 4: 16 de abril.

Terminación de DNI en 5: 17 de abril.

Terminación de DNI en 6: 20 de abril.

Terminación de DNI en 7: 21 de abril.

Terminación de DNI en 8: 22 de abril.

Terminación de DNI en 9: 23 de abril.

Por su parte, la Asignación por Embarazo siguió una lógica idéntica, comenzando el 10 de abril para el DNI terminado en 0 y finalizando el 23 de abril para el DNI terminados en 9, asegurando que todas las familias contaran con el beneficio antes del cierre de mes.

Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones por Prenatal

Las Pensiones No Contributivas, que suelen ser las primeras en liquidarse cada mes, mantuvieron su prioridad en el cronograma. En abril de 2026, el calendario se agrupó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril.

En cuanto a las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, los pagos se concentraron en la semana central de abril:

Terminaciones 0 y 1: 14 de abril.

Terminaciones 2 y 3: 15 de abril.

Terminaciones 4 y 5: 16 de abril.

Terminaciones 6 y 7: 17 de abril.

Terminaciones 8 y 9: 20 de abril.

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

El cierre del mes correspondió a quienes percibieron la Prestación por Desempleo. Los fondos se acreditaron entre el 22 y el 28 de abril, según la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril.

Finalmente, las Asignaciones de Pago Único (que comprenden Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las Asignaciones Familiares de PNC tuvieron un rango de cobro extendido. Para la primera quincena, el plazo se fijó entre el 13 de abril y el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento. La segunda quincena de estos beneficios únicos se abonó entre el 22 de abril y la misma fecha límite de mayo.

Este esquema detallado por ANSES permitió que los beneficiarios consultaran su fecha exacta a través del sitio oficial o la aplicación Mi ANSES, garantizando que el flujo de fondos se mantuviera constante durante todo el periodo.