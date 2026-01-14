ANSES anunció un importante cambio en AUH y SUAF para enero

ANSES se encuentra pagando los primeros haberes del 2026, habiendo iniciado ya con la acreditación de todos los beneficiarios sociales, según lo estipulado en el calendario de pago. La novedad, sin duda alguna, ronda en el cambio del organismo nacional en el límite de ingresos que debe tener una persona para poder cobrar el beneficio de AUH y SUAF.

Para enero del 2026, ANSES anunció un importante cambio en el límite de ingresos que debe cobrar un beneficiario de AUH y SUAF para poder recibir la mensualidad. Esto define qué persona si es apta para cobrar los haberes, de acuerdo a las condiciones económicas que presenta a nivel individual o familiar.

ANSES anunció el calendario de pago oficial para AUH y SUAF en enero

ANSES anunció de manera oficial el calendario pago de cada prestación social a finales de diciembre, dando a conocer especialmente el de las asignaciones sociales, ya que eran quienes faltaban confirmar. Además, concretó lo que ya se sabía: las fechas de acreditación de jubilados y pensionados.

ANSES informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrará sus haberes con aumento en enero, pero además se verá reforzado por el bono de la Tarjeta Alimentar. Mientras tanto, los titulares de SUAF solo cobrarán su mensualidad.

Las serían las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de SUAF en enero son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

ANSES y un importante cambio para AUH y SUAF: de cuánto es el nuevo tope

ANSES no se limita a pagar los haberes de los beneficiarios de las asignaciones sociales y sus bonos, es importante saber que el beneficio y el refuerzo tienen sus condiciones que deben cumplirse para cobrarse. Se informó que AUH tiene un nuevo límite de ingreso para poder recibir la mensualidad, y SUAF tiene nuevos topes para recibir determinado monto.

Hay que saber que el límite de ingresos que tiene un beneficiario de AUH para poder cobrarlo, está ligado directamente al SMVM, y con la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se estableció un nuevo piso. Los beneficiarios no pueden pasar los 341 mil pesos mensuales para poder seguir cobrando la asignación de ANSES.

Mientras tanto, los beneficiarios de SUAF recibieron los nuevos topes que definen el monto a cobrar. Hay que recordar que la asignación está apuntada a aquellas personas que están en relación de dependencia o en un trabajo registrado, y el monto que reciben se define de acuerdo al sueldo, si son solteros o forman parte de un grupo familiar.

Cuáles son los nuevos topes para cobrar SUAF, beneficio de ANSES: