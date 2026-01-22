ANSES y AUH: cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en febrero

ANSES se encuentra finalizando el calendario de pagos correspondiente a enero y ya comenzó a adelantar definiciones clave para febrero. Uno de los puntos que más interés genera entre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el monto de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Si bien el organismo confirmó un aumento del 2,8% en las prestaciones sociales, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización en febrero. Según lo definido por el Gobierno nacional, el beneficio permanecerá congelado durante todo el 2026.

Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar en febrero

Aunque ANSES aún no publicó el cronograma oficial, ya se anticipa que el calendario de febrero sufrirá modificaciones debido a los feriados de Carnaval, lo que provocará demoras en la acreditación de haberes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

En el caso de la AUH, se confirmó que el pago se realizará de manera conjunta con la Tarjeta Alimentar. Las fechas estimadas son las siguientes:

DNI terminados en 0: desde el 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: desde el 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: desde el 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: desde el 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: desde el 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: desde el 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6: desde el 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 7: desde el 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8: desde el 20 de febrero de 2026

DNI terminados en 9: desde el 20 de febrero de 2026

Cuánto cobra AUH en febrero

Con el aumento del 2,8% ya confirmado, los nuevos montos quedarán de la siguiente manera:

AUH: $125.529,58

AUH por discapacidad: $408.697,46

Cabe recordar que ANSES retiene el 20% del monto mensual, que luego se cobra mediante la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para febrero

Pese a las expectativas de un ajuste, ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá incrementos. El beneficio está destinado a familias con hijos de entre 3 meses y 17 años inclusive, y el monto varía según la cantidad de niños a cargo.

Los valores vigentes para febrero son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

De esta manera, febrero llegará con mejoras en la AUH, pero sin cambios en uno de los refuerzos más importantes para los sectores más vulnerables.