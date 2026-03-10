Regresan los créditos hipotecarios en dólares: un banco ofrecerá hasta USD 1 millón con tasa del 11,5% anual

El mercado financiero argentino volverá a ofrecer créditos en dólares para personas físicas, una operatoria que estuvo prácticamente ausente desde los años noventa. El anuncio fue realizado por Banco Macro, que lanzará una nueva línea de préstamos hipotecarios, prendarios y personales en moneda extranjera.

La iniciativa se produce en el marco de cambios regulatorios impulsados por el Banco Central de la República Argentina, que habilitaron a las entidades financieras a ofrecer este tipo de financiamiento bajo nuevas condiciones.

El esquema representa un cambio significativo en la dinámica del crédito en el país, donde durante más de dos décadas los préstamos hipotecarios se otorgaron exclusivamente en pesos, principalmente a través del sistema UVA ajustado por inflación.

Condiciones de los créditos hipotecarios

La nueva línea hipotecaria anunciada por el banco tendrá características específicas tanto en tasa de interés, monto y plazo. Entre las condiciones principales se destacan:

Tasa nominal anual: 11,5%

Plazo máximo: 5 años

Monto máximo: hasta USD 1 millón

Financiación: hasta 50% del valor del inmueble

Este esquema permitirá que los clientes accedan a financiamiento en moneda extranjera para la compra de vivienda, en un contexto donde los inmuebles en el mercado argentino se comercializan mayoritariamente en dólares.

Préstamos prendarios y personales en moneda extranjera

Además de los créditos hipotecarios, la entidad también lanzará otras dos líneas de financiamiento en dólares. Por un lado, ofrecerá préstamos prendarios destinados a la compra de vehículos, con las siguientes características:

Plazo máximo: hasta 36 meses

Operación mediante convenios con una red de concesionarios de automóviles

En paralelo, el banco incorporará préstamos personales en dólares, que funcionarán bajo un sistema de pago único al vencimiento.

Las condiciones de este producto incluyen:

Plazo: 12 meses

Modalidad: pago único de capital e intereses al vencimiento

Tasa de interés: 9% anual

Clientes y objetivos de la iniciativa

Las nuevas líneas crediticias estarán destinadas a un segmento específico de clientes del banco, identificado como "Macro Selecta". Según informó la entidad, el objetivo es ofrecer herramientas de financiamiento competitivas para diferentes tipos de necesidades.

En ese sentido, el banco explicó que la propuesta busca facilitar la adquisición de viviendas, la compra de vehículos.

El desarrollo de proyectos personales

En su presentación oficial, la entidad indicó que esta iniciativa estratégica apunta a que los clientes puedan aprovechar oportunidades financieras sin necesidad de liquidar inversiones vigentes.

El contexto del plan para los "dólares del colchón"

La puesta en marcha de estos créditos se inscribe en un contexto más amplio vinculado a la estrategia económica del Gobierno para incorporar al sistema financiero los denominados "dólares del colchón". La expresión refiere a divisas no declaradas que permanecen fuera del sistema bancario en poder de particulares. El plan fue planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se instrumenta a través de la ley de Inocencia Fiscal y su reglamentación.

El esquema establece que los bancos pueden aceptar esos dólares sin exigir mayores requisitos que la inscripción de su titular en el Régimen Simplificado del impuesto a las Ganancias. En ese marco, quienes accedan a los nuevos préstamos en moneda extranjera podrán cancelarlos utilizando esos dólares, sin necesidad de presentar documentación adicional.

El cambio regulatorio que habilitó el nuevo esquema

La operatoria también se apoya en un cambio normativo impulsado por la conducción actual del Banco Central, encabezada por Santiago Bausili.

En febrero de 2025, la autoridad monetaria decidió flexibilizar la normativa que regía desde la crisis económica de 2001. Hasta ese momento, para acceder a un crédito en dólares era obligatorio tener ingresos en esa misma moneda. Esto implicaba que en la práctica solo podían financiarse:

Exportadores

Empresas proveedoras de exportadores. El objetivo de esa regulación era evitar el llamado "descalce de monedas", uno de los problemas más críticos durante la salida de la convertibilidad.

En ese período, los bancos debían devolver depósitos en dólares a los ahorristas, mientras que muchos deudores tenían ingresos en pesos, lo que les impedía pagar sus obligaciones cuando el tipo de cambio pasó de 1 peso por dólar a casi 4 pesos por dólar.

Un nuevo esquema de financiamiento en dólares

La modificación introducida por el Banco Central estableció que si un banco consigue dólares en el mercado de capitales, puede prestarlos sin restricciones vinculadas a la moneda de ingreso del tomador. Ese financiamiento puede provenir de:

Colocación de Obligaciones Negociables (ON)

Líneas crediticias del exterior

Bajo este modelo, los préstamos no se financian con depósitos en dólares de los ahorristas, sino con recursos obtenidos por la propia entidad. El objetivo de este esquema es que, en caso de producirse un eventual descalce de monedas, los depósitos en dólares del público no estén en riesgo.