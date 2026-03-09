ANSES Catamarca modifica las fechas de cobro de marzo: a quiénes se les adelanta el pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el calendario de pagos de marzo de 2026 destinado a jubilados y pensionados. La decisión fue adoptada por el Gobierno nacional y se vincula con ajustes necesarios en el cronograma debido a la coincidencia de un feriado con un día no laborable con fines turísticos, lo que afecta el funcionamiento habitual de los depósitos bancarios.

Este escenario obligó a reorganizar algunas fechas del esquema de pagos que había sido definido previamente. Como consecuencia, determinados beneficiarios recibirán sus haberes uno o dos días antes o después de lo previsto originalmente.

A pesar de este cambio administrativo, los montos de las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo se mantienen sin modificaciones, por lo que el ajuste impacta únicamente en el calendario de cobro.

Qué cambió respecto al cronograma original

El calendario de pagos original había sido establecido mediante la Resolución 349/2025 de ANSES, publicada en noviembre del año pasado. En ese documento se oficializó el cronograma completo de pagos correspondiente al año 2026.

Según ese esquema inicial, el lunes 23 de marzo debían cobrar los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) terminan en 0 y 1.

Sin embargo, esa fecha fue modificada.

Finalmente, esos beneficiarios cobrarán el viernes 20 de marzo, jornada en la que también percibirán sus haberes los últimos jubilados que reciben la jubilación mínima. Esto implica que algunos titulares que superan el haber mínimo recibirán el depósito antes de lo previsto.

Como ocurre habitualmente, la organización de los pagos se mantiene según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), criterio utilizado por el organismo previsional para ordenar los depósitos y evitar la concentración de cobros en un mismo día.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cronograma correspondiente a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: desde el martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: desde el miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: desde el jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: desde el viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: desde el lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: desde el martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: desde el miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: desde el jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: desde el viernes 20 de marzo

Este esquema mantiene el sistema escalonado tradicional que utiliza el organismo para ordenar los pagos durante el mes.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de pagos quedó definido con las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: desde el viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el lunes 30 de marzo

La principal modificación dentro de este grupo es el adelanto del pago para los DNI finalizados en 0 y 1, que originalmente estaba previsto para el 23 de marzo.

Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también cuentan con un calendario específico para el mes de marzo. Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: desde el lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el viernes 13 de marzo

Este esquema concentra los pagos de las PNC durante la primera parte del mes.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en marzo de 2026

Con la actualización aplicada en marzo y la incorporación de un bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes más bajos, los montos del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima:

$439.600,88 (incluye bono)

Jubilación máxima:

$2.487.063,96

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez:

$328.720,62 (incluye bono)

Pensiones No Contributivas para madres de siete o más hijos:

$439.600,88 (incluye bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

$365.680,70 (incluye bono)

En este contexto, el cambio anunciado por ANSES no altera los valores de las prestaciones, sino que modifica únicamente el orden de pago para determinados grupos de beneficiarios durante marzo de 2026.