ANSES Catamarca: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo

En marzo de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelven a recibir un ingreso adicional que supera los $100.000 y que, en la práctica, funciona como un verdadero bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Aunque formalmente no se trata de un pago extraordinario denominado "bono", el refuerzo se deposita todos los meses de manera automática y se convirtió en una de las herramientas de asistencia más importantes para los hogares con hijos que reciben la AUH.

El monto máximo de este complemento alcanza $108.062, cifra que se deposita directamente en la misma cuenta en la que se percibe la asignación. Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional, lo que permite que el dinero llegue sin gestiones previas ni procedimientos administrativos extra.

Cuando este refuerzo se combina con la asignación mensual, el ingreso total de un grupo familiar puede superar los $400.000, dependiendo de la cantidad de hijos que integren el hogar.

El "bono" de ANSES que supera los $100.000

El refuerzo que muchos beneficiarios identifican como un "bono" de ANSES es en realidad la Tarjeta Alimentar, una política alimentaria que el organismo paga en conjunto con la AUH.

Este programa está diseñado para fortalecer el acceso a la alimentación dentro de los hogares con niños y niñas, aunque en la práctica también permite reorganizar el presupuesto familiar, liberando recursos que pueden destinarse a otros gastos esenciales.

Los montos vigentes para marzo de 2026 son los siguientes:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este dinero tiene características específicas que facilitan su acceso:

Se acredita automáticamente

No tiene descuentos

No necesita gestión previa

Se cobra en la misma fecha que la AUH

El objetivo central del programa es garantizar el acceso a alimentos, reforzando la capacidad de compra de las familias. Sin embargo, al integrarse con la asignación mensual, también contribuye a aliviar otras obligaciones del presupuesto doméstico.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026

El valor de la AUH se actualiza mediante el sistema de movilidad, lo que determina incrementos periódicos en el monto de la prestación.

Con la última actualización vigente en marzo de 2026, los valores de la asignación son los siguientes:

AUH total: $129.082,71

Monto que se cobra por mes (80%): $103.266,17

El esquema de pago de la AUH contempla que solo el 80% del beneficio se abone mensualmente. El 20% restante se retiene y se liquida al año siguiente cuando el titular presenta la Libreta, el documento que certifica el cumplimiento de controles de salud y escolaridad de los menores.

Este mecanismo funciona como un incentivo para asegurar el seguimiento sanitario y educativo de los niños beneficiarios del programa.

AUH más Tarjeta Alimentar: los ingresos totales por familia

Al sumar la asignación mensual con el refuerzo alimentario, el ingreso total cambia significativamente según la cantidad de hijos en el hogar.

Los montos combinados para marzo de 2026 son los siguientes:

Familias con 1 hijo

AUH: $103.266

Alimentar: $52.250

Total mensual: $155.516

Familias con 2 hijos

AUH: $206.532

Alimentar: $81.936

Total mensual: $288.468

Familias con 3 hijos

AUH: $309.798

Alimentar: $108.062

Total mensual: $417.860

Estos números muestran cómo la combinación entre la asignación y la política alimentaria puede elevar de forma considerable el ingreso mensual de los hogares beneficiarios.

Un ingreso clave para la economía familiar

En el esquema actual de asistencia social, la AUH y la Tarjeta Alimentar funcionan como dos componentes complementarios. Mientras la asignación representa el ingreso base destinado al cuidado de los hijos, el refuerzo alimentario aporta un monto adicional que apunta directamente al acceso a alimentos.

El resultado de esta combinación es un flujo de ingresos que, en algunos casos, supera los $400.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de niños en la familia.

Aunque el refuerzo no se presenta oficialmente como un bono extraordinario, su acreditación automática mes a mes lo posiciona, para muchos titulares de la AUH, como uno de los apoyos económicos más significativos dentro del sistema de asistencia administrado por ANSES.