Sigue la fiesta en los mercados: suben los bonos argentinos y el riesgo país baja a 575 puntos

Los mercados argentinos iniciaron este martes con una nueva señal positiva. El riesgo país cedió 24 puntos durante el arranque de las operaciones y se ubicó en 575 puntos básicos, prolongando por segundo día consecutivo la tendencia descendente del indicador elaborado por JPMorgan.

La baja representa un retroceso del 4% respecto del nivel previo y se produce después de una jornada en la que la deuda argentina ya había mostrado fuertes avances. La evolución del indicador estuvo acompañada por una nueva suba de los bonos soberanos argentinos, que en las primeras operaciones llegaron a registrar incrementos de hasta 1,3%.

El movimiento continúa una dinámica que había comenzado el lunes, cuando los títulos de la deuda argentina avanzaron entre 1% y 2,6% tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil en la primera vuelta. Ese comportamiento tuvo un impacto directo sobre el riesgo país, que en aquella jornada retrocedió 56 puntos básicos, desde los 655 hasta los 599 puntos.

Este martes, el indicador profundizó nuevamente esa trayectoria y perdió otros 24 puntos, hasta alcanzar los 575 puntos básicos.

Los bonos argentinos vuelven a avanzar en Wall Street

La nueva caída del riesgo país coincide con la recuperación de los bonos argentinos en dólares, que durante las primeras operaciones en Wall Street registraron subas de hasta 1,1%.

La mejora de los títulos soberanos constituye uno de los principales factores detrás del descenso de la sobretasa que deberían pagar los bonos argentinos frente a sus pares norteamericanos. En paralelo, el movimiento de la deuda se desarrolla en un escenario internacional que también presenta señales favorables para los activos de riesgo.

El informe diario de PPI analizó este comportamiento y señaló que los bonos Globales se encaminaban hacia una segunda rueda consecutiva en verde, aunque con un factor de impulso diferente al de la jornada anterior.

Según los analistas de PPI, mientras el lunes el mercado había recibido el impulso regional aportado por Brasil, este martes el escenario encontraba un respaldo mayor desde el frente internacional.

En su análisis, los especialistas destacaron varios elementos:

Los Treasuries , bonos de Estados Unidos, recuperan terreno.

, bonos de Estados Unidos, recuperan terreno. Sus rendimientos ceden .

. El petróleo retrocede .

. Disminuyen los temores relacionados con la oferta de Medio Oriente.

Mejora, en paralelo, el apetito global por riesgo.

De acuerdo con PPI, esta combinación permite que la deuda argentina encuentre durante la jornada un impulso diferente al registrado el lunes, cuando el factor regional había tenido un papel central.

El respaldo de EE.UU. también aparece en el escenario

La continuidad de la baja del riesgo país coincide además con el renovado respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la Argentina. La referencia al funcionario estadounidense aparece en una jornada en la que los activos argentinos vuelven a registrar una evolución positiva y en la que la deuda soberana prolonga las ganancias obtenidas durante el comienzo de la semana.

Así, el descenso del riesgo país se desarrolla en simultáneo con el avance de los bonos y con un contexto internacional que, según el informe de PPI, ofrece condiciones de mayor apetito por activos de riesgo.

La combinación de estos elementos marca la continuidad de una tendencia que comenzó a observarse con mayor fuerza durante la jornada del lunes, cuando la deuda argentina reaccionó positivamente después del resultado electoral registrado en Brasil.

Las acciones argentinas también acompañan

La mejora no quedó limitada al segmento de renta fija. Las acciones argentinas también iniciaron las operaciones con un sesgo alcista, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. El primer reporte evaluado por Agencia Noticias Argentinas indicó que el índice MERVAL comenzó la jornada con una suba de 0,6%. Posteriormente, otro registro ubicó el avance del índice porteño en 0,3%, manteniendo de todos modos el signo positivo en el inicio de las operaciones.

En Nueva York, por su parte, los ADRs argentinos operaron con mayoría de señales verdes y registraron subas de hasta 3,2%, como ocurrió con Edenor.

Otro de los reportes consignó que las acciones avanzaban en Nueva York hasta 3%, con IRSA y Edenor entre las principales mejoras mencionadas. El comportamiento de las acciones acompaña así el desempeño de los bonos argentinos y la nueva reducción del riesgo país, configurando un comienzo de jornada favorable para los distintos segmentos de los activos argentinos.