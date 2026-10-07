La industria rebotó 1,9% en agosto, pero quedó lejos de recuperar el derrumbe de julio

La industria manufacturera mostró una recuperación durante agosto, pero el repunte resultó insuficiente para compensar el fuerte retroceso registrado durante julio. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero del INDEC aumentó 1,9% respecto del mes anterior, aunque el dato debe ser observado en el contexto de una caída previa del 5,1% en julio.

De esta manera, la mejora mensual no implicó una recuperación plena del nivel de actividad perdido. Por el contrario, la serie desestacionalizada alcanzó en agosto su segundo valor más bajo desde junio de 2024, lo que refleja la profundidad del deterioro que todavía atraviesa el sector.

El comportamiento de agosto se produjo luego de un julio particularmente negativo para la industria y la construcción, cuando ambos indicadores habían registrado caídas cercanas al 5%. En ese sentido, el resultado del octavo mes del año significó un rebote después del fuerte retroceso, aunque sin conseguir recomponer completamente la producción.

#DatoINDEC La industria subió 1,9% respecto de julio y cayó 3,2% interanual en agosto de 2026 https://t.co/Z4mWlwhUXJ https://t.co/IWkwMWkcXP — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 7, 2026

El desempeño continúa en terreno negativo

Los datos del INDEC también muestran que la recuperación mensual no logró modificar la tendencia acumulada durante el año. En la comparación contra agosto de 2025, el índice industrial registró una caída del 3,2%, mientras que también se informó una pérdida del 4,4% respecto de igual mes de 2025. En tanto, el acumulado de enero a agosto mostró una baja del 2,7% en relación con el mismo período de 2025.

Los principales datos del desempeño industrial son:

Agosto contra julio: +1,9%.

+1,9%. Julio contra el mes anterior: -5,1%.

-5,1%. Variación interanual informada: -3,2%.

-3,2%. Otra comparación interanual consignada: -4,4%.

-4,4%. Acumulado enero-agosto: -2,7%.

El resultado acumulado adquiere particular relevancia porque incluye el retroceso registrado en julio, un mes en el que, según la explicación brindada por el ministro Luis Caputo, se produjo una combinación de shocks transitorios con impacto generalizado sobre el nivel de actividad.

Seis de las nueve categorías mostraron crecimiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado de agosto a través de una publicación en la red social X. "La industria y la construcción crecieron en agosto", escribió.

En su explicación, Caputo detalló que 6 de las 9 categorías en las que se desagrega el IPI registraron crecimiento en la comparación intermensual. Entre los sectores que presentaron las mayores variaciones se destacaron:

Otros equipos, aparatos e instrumentos: +9,8%.

+9,8%. Muebles y otras industrias manufactureras: +4,3%.

+4,3%. Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico: +3,6%.

+3,6%. Automotores y otros equipos de transporte: +2,4%.

Estos resultados explican parte del repunte registrado durante agosto, aunque el comportamiento positivo de determinadas ramas no alcanzó para llevar al conjunto de la industria nuevamente al nivel previo al derrumbe de julio.

La construcción también mostró una mejora

El comportamiento de la industria estuvo acompañado por una recuperación de la actividad de la construcción. El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba mensual de 0,4% en agosto.

Además, la construcción acumuló una expansión de 0,8% durante los primeros ocho meses del año, en contraste con la evolución negativa que mostró la industria manufacturera en el mismo período. Ambos sectores habían sufrido un retroceso importante durante julio, con caídas de alrededor del 5%. El resultado de agosto permitió entonces mostrar una recuperación en ambos indicadores, aunque con magnitudes diferentes.

En el caso industrial, el rebote de 1,9% no fue suficiente para compensar el desplome del mes anterior y dejó al sector con una caída acumulada del 2,7% en los primeros ocho meses del año.

Sobre la capacidad ociosa

El repunte de agosto fue analizado con cautela por Diego Coatz, director de I+D, quien sostuvo que la recuperación mensual representa solamente una parte de lo perdido.

"El rebote recupera sólo una parte de lo perdido y mantiene el serrucho descendente", planteó Coatz, al referirse a la evolución de la actividad. El especialista también puso el foco en la capacidad ociosa y sus consecuencias sobre el funcionamiento de las empresas industriales. Según expresó, la actividad acumula una caída del 2,7% en el año, mientras que sostener capacidad ociosa implica un consumo de capital y genera consecuencias sobre empresas y empleos.

En ese sentido, afirmó: "una fábrica puede aguantar meses cubriendo costos, pero no puede vivir indefinidamente así".

La advertencia se vincula con una situación en la que la recuperación de un mes todavía no consigue modificar el comportamiento general de la actividad industrial y en la que el nivel acumulado continúa por debajo del año anterior.

La proyección sobre las empresas industriales

Coatz también planteó una perspectiva sobre la cantidad de empresas industriales que podrían desaparecer durante el año. "Proyectamos que este año desaparecerán unas 3.000 empresas industriales", sostuvo.

En su análisis, describió además una relación entre la evolución de los precios industriales, los servicios y la electricidad que, según su planteo, está presionando sobre los márgenes de las empresas. Entre enero y agosto, señaló Coatz, los precios industriales subieron 8,3% en dólares, frente a un incremento del 21% de los servicios y del 41% de la electricidad.

Los valores mencionados por el director de I+D son:

Precios industriales: +8,3% en dólares.

+8,3% en dólares. Servicios: +21%.

+21%. Electricidad: +41%.

+41%. Empresas industriales cuya desaparición proyecta para 2026: unas 3.000.

A partir de esos datos, Coatz sostuvo que "los costos avanzan y los márgenes se achican" y cuestionó la interpretación de este proceso como una dinámica de transformación productiva. "No hay destrucción creativa, sino extinción regresiva que arrastra empleo e inversión", afirmó.