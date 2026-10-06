Pescado para Todos vuelve a Catamarca: venta directa en Capital y el interior

El programa "Pescado para Todos" volverá a Catamarca con una nueva edición destinada a acercar pescado fresco de pesca artesanal a las familias de la provincia mediante venta directa y precios populares.

La iniciativa se desarrollará con el apoyo logístico de la Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso, y la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa, a cargo de Martín Pousti. El programa contará además con la articulación de municipios y organizaciones locales, en una propuesta que busca combinar el acceso a productos de calidad con el fortalecimiento de los vínculos productivos entre distintas jurisdicciones.

La nueva edición se extenderá durante nueve jornadas, entre el miércoles 7 y el jueves 15 de octubre de 2026, con un horario establecido de 9 a 15 horas. Durante ese período, los puestos recorrerán diferentes espacios de la Capital, Fray Mamerto Esquiú y localidades del interior provincial.

Pescado fresco y precios accesibles

Uno de los principales objetivos del programa es nuevamente ofrecer pescado fresco proveniente de la pesca artesanal a valores populares, permitiendo que los productos lleguen directamente desde los productores artesanos a los consumidores.

La propuesta se vincula además con la promoción de una alimentación saludable y con el acceso de las familias catamarqueñas a productos frescos y de calidad.

Según se destacó durante la reunión en la que se anunció la iniciativa, el intercambio productivo representa una oportunidad para acercar productos frescos de mar a precios accesibles y, al mismo tiempo, fortalecer la relación entre los productores, los municipios y las organizaciones que participan de la propuesta.

El esquema de venta directa constituye uno de los componentes centrales del programa, ya que busca establecer un vínculo directo entre quienes producen y quienes adquieren los alimentos.

El recorrido comenzará en la Capital

El cronograma comenzará el miércoles 7 de octubre en la Plaza 25 de Agosto, en la Capital. Al día siguiente, jueves 8, la propuesta se trasladará a la Plaza de los Niños, también en la ciudad Capital.

La primera parte del recorrido continuará el viernes 9 en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde la venta se realizará en la Explanada Plaza San José. El sábado 10, "Pescado para Todos" regresará a la Capital, específicamente a la Plaza Villa Cubas, mientras que el domingo 11 llegará a la Plaza de Choya.

El lunes 12, en tanto, será el turno de la Plaza La Chacarita, completando una sucesión de jornadas en diferentes sectores de la Capital y del departamento Fray Mamerto Esquiú.

El cronograma de los primeros días queda establecido de la siguiente manera:

Miércoles 7 de octubre: Plaza 25 de Agosto, Capital.

Plaza 25 de Agosto, Capital. Jueves 8 de octubre: Plaza de los Niños, Capital.

Plaza de los Niños, Capital. Viernes 9 de octubre: Explanada Plaza San José, Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú.

Explanada Plaza San José, Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú. Sábado 10 de octubre: Plaza Villa Cubas, Capital.

Plaza Villa Cubas, Capital. Domingo 11 de octubre: Plaza de Choya, Capital.

Plaza de Choya, Capital. Lunes 12 de octubre: Plaza La Chacarita, Capital.

Todas las jornadas se desarrollarán en el horario de 9 a 15 horas.

La propuesta llegará a tres departamentos

Luego de completar su recorrido por distintos puntos de la Capital y Fray Mamerto Esquiú, el programa continuará por el interior provincial. El martes 13 de octubre, "Pescado para Todos" llegará a Andalgalá. La jornada siguiente, miércoles 14, será el turno de Santa María. Finalmente, el recorrido concluirá el jueves 15 de octubre en Belén.

De esta manera, la iniciativa no quedará concentrada únicamente en la Capital, sino que extenderá la venta directa hacia distintos puntos del interior provincial.

El tramo final del cronograma será:

Martes 13 de octubre: Andalgalá.

Andalgalá. Miércoles 14 de octubre: Santa María.

Santa María. Jueves 15 de octubre: Belén.

Con estas tres jornadas finalizará el recorrido previsto para esta edición del programa.

Articulación productiva y economía regional

Además del objetivo de facilitar el acceso a pescado fresco a precios populares, las autoridades destacaron durante la reunión la importancia del intercambio productivo que se genera a través de la iniciativa.

La propuesta apunta a fortalecer la articulación entre municipios y organizaciones locales, generando un esquema que vincula la producción artesanal con los consumidores de diferentes puntos de la provincia.

El programa combina así una dimensión vinculada al acceso a alimentos con otra relacionada con el movimiento de la producción y la economía regional. La llegada directa de los productos de mar permite acercar a las familias pescado fresco de pesca artesanal, mientras que la participación de diferentes municipios y organizaciones contribuye a consolidar los vínculos necesarios para el desarrollo del recorrido.

En este sentido, la iniciativa impulsada con el apoyo logístico de la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso y de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa que conduce Martín Pousti vuelve a poner en marcha un esquema de comercialización directa que atravesará Capital e interior.