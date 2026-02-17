ANSES Catamarca activa uno de los pagos más esperados por los jóvenes

El inicio del ciclo lectivo reaviva cada año una de las consultas más frecuentes entre estudiantes y familias: la apertura de las Becas Progresar 2026, el programa de asistencia económica que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En un contexto donde volver a clases implica afrontar nuevos gastos en transporte, útiles, materiales y conectividad, la política pública adquiere una relevancia central para millones de jóvenes en todo el país.

Aunque todavía no se oficializó la fecha de inscripción, todo indica que la nueva convocatoria se habilitaría entre marzo y abril, siguiendo el calendario de ediciones anteriores. La expectativa es alta y atraviesa tanto a quienes buscan acceder por primera vez como a quienes necesitan renovar el beneficio para continuar sus estudios.

Una herramienta contra la deserción y a favor de la inclusión

Las Becas Progresar forman parte de una estrategia estatal orientada a garantizar la inclusión educativa y reducir la deserción escolar. A través de un aporte económico mensual, el Estado busca acompañar las trayectorias académicas y amortiguar el impacto que los costos de estudiar generan en la economía familiar.

El objetivo del programa no se limita a facilitar el acceso al sistema educativo. También apunta a asegurar la permanencia y finalización de los estudios, especialmente en los sectores más vulnerables. La lógica es clara: sostener al estudiante durante todo su recorrido formativo para evitar interrupciones que comprometan su futuro académico y laboral.

El dinero que se percibe mes a mes está pensado para cubrir gastos clave, entre ellos:

Transporte

Material de estudio

Conectividad

Fotocopias y apuntes

Alimentación durante la jornada educativa

Estos ítems reflejan el abanico de necesidades cotidianas que enfrenta cualquier estudiante y que, en muchos casos, pueden transformarse en barreras para continuar en el sistema educativo.

Las cuatro líneas del programa

El esquema de Becas Progresar contempla distintas líneas, adaptadas a cada etapa de formación, con requisitos y condiciones académicas específicas que se actualizan en cada convocatoria.

Progresar Obligatorio

Dirigido a quienes cursan nivel primario o secundario. Es la línea que apunta con mayor énfasis a evitar el abandono escolar en etapas fundamentales de la formación.

Progresar Superior

Incluye a estudiantes de institutos terciarios y universidades, ampliando el alcance del programa hacia quienes buscan completar carreras de nivel superior.

Progresar Trabajo

Orientado a quienes realizan cursos de formación profesional, fortaleciendo la capacitación en oficios y competencias laborales.

Progresar Enfermería

Destinado a estudiantes de esta carrera considerada estratégica para el sistema de salud, con condiciones particulares dada su relevancia.

Cada línea posee criterios académicos y administrativos propios, que se definen en el reglamento de cada edición.

Requisitos generales para 2026

Si bien los criterios definitivos se conocerán con la publicación del nuevo reglamento, en términos generales se mantienen las condiciones de años anteriores.

Edad

Entre 16 y 24 años para Progresar Obligatorio.

Hasta 30 años para el nivel superior.

Sin límite de edad para Progresar Enfermería.

Nacionalidad y residencia

Ser argentino nativo o naturalizado.

Los extranjeros deben acreditar dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Situación académica

Ser alumno regular en una institución educativa reconocida.

Cumplir con las condiciones de avance académico exigidas por cada línea.

Ingresos del grupo familiar

No deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Salud

Tener el esquema de vacunación completo según la edad.

Estos criterios buscan garantizar que el beneficio alcance a quienes efectivamente lo necesitan y que exista un compromiso concreto con la continuidad educativa.

Cuánto se cobra y cómo funciona el esquema de pago

El monto actualizado para 2026 será confirmado junto con la nueva convocatoria. Sin embargo, el sistema de pago mantiene una modalidad característica que vincula el cobro con el desempeño académico.

El 80% del haber se paga todos los meses.

El 20% restante se retiene.

Ese porcentaje retenido se liquida a fin de año, una vez que el estudiante acredita la regularidad y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Este mecanismo se aplica principalmente en:

Progresar Obligatorio

Progresar Superior

En el caso de Progresar Trabajo y Progresar Enfermería, el esquema puede variar según la normativa vigente. La finalidad de esta estructura es reforzar el compromiso con los estudios y asegurar la permanencia en el sistema educativo.

Inscripción y seguimiento: trámite online y sin intermediarios

La inscripción es gratuita, online y sin intermediarios. El trámite se realiza exclusivamente a través de las plataformas oficiales y no requiere gestores.

El paso a paso es el siguiente:

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

Ingresar a la web oficial de Progresar o a la app Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Enviar la solicitud y realizar el seguimiento del estado de inscripción.

Un punto clave es que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en las bases de ANSES, ya que esa información se cruza automáticamente para evaluar la solicitud.

Cobro, calendario y reclamos

Una vez aprobada la beca, la ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario y organiza el calendario de pagos mes a mes.

En caso de rechazo, el sistema permite:

Consultar el motivo.

Presentar un reclamo dentro de los plazos establecidos.

Con la mirada puesta en marzo y abril, la próxima convocatoria de las Becas Progresar 2026 vuelve a instalarse como una herramienta decisiva para miles de jóvenes que buscan iniciar, sostener o culminar sus estudios. En un escenario donde cada gasto cuenta, el programa se consolida como un pilar de la política educativa nacional.