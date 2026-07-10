ANSES Catamarca: la ayuda económica que pocos conocen y puede tramitarse todo el año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitada durante todo el año la posibilidad de solicitar una de las prestaciones más relevantes destinadas a personas en situación de vulnerabilidad: la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez. Se trata de una asistencia económica dirigida a quienes presentan una incapacidad laboral permanente y cumplen con una serie de condiciones sociales, patrimoniales y legales establecidas por los organismos competentes.

Una de las principales características de esta prestación es que su monto se actualiza todos los meses, ya que está vinculado al valor de la jubilación mínima. Durante julio de 2026, además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, lo que permite que el ingreso mensual total alcance los $358.394.

Para numerosas familias, este beneficio representa un respaldo económico fundamental. Sin embargo, la prestación no se otorga de manera automática. Cada solicitud es analizada individualmente y requiere la presentación de documentación médica específica que permita acreditar el grado de incapacidad laboral permanente.

Quiénes pueden acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez

La Pensión No Contributiva por Invalidez está destinada a personas que presentan una incapacidad laboral igual o superior al 66%, certificada mediante un Certificado Médico Oficial (CMO).

El objetivo de esta asistencia es garantizar un ingreso mensual a quienes, debido a una condición de salud permanente, no pueden desarrollar una actividad laboral que les permita generar los recursos necesarios para su sustento.

Además del haber mensual, las personas que acceden a esta prestación también obtienen cobertura médica y otras prestaciones vinculadas al sistema de protección social.

Los requisitos que deben cumplirse para acceder al beneficio

La ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) establecen una serie de condiciones obligatorias para el otorgamiento de la pensión.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener hasta 65 años.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país.

En el caso de extranjeros, acreditar 10 años de residencia continua.

Contar con una incapacidad laboral del 66% o más , certificada mediante un Certificado Médico Oficial .

, certificada mediante un . No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva o no contributiva.

No trabajar en relación de dependencia.

No estar inscripto como autónomo o monotributista del régimen general.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Las autoridades remarcan que la existencia de una enfermedad o discapacidad no garantiza automáticamente el acceso a la prestación, ya que cada expediente es evaluado de manera integral por los organismos correspondientes.

Qué beneficios son incompatibles con la pensión

Uno de los aspectos que genera más consultas entre quienes desean iniciar el trámite está relacionado con las incompatibilidades del beneficio.

La Pensión No Contributiva por Invalidez no puede percibirse junto con:

Otra jubilación.

Otra pensión nacional.

Prestaciones contributivas.

Prestaciones no contributivas incompatibles.

Trabajo registrado.

Monotributo tradicional.

Trabajo autónomo.

Asimismo, tampoco resulta compatible con:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo para Protección Social.

No obstante, la normativa vigente contempla una excepción: la prestación sí es compatible con el Monotributo Social.

La documentación necesaria para iniciar la gestión

La presentación de la documentación constituye uno de los pasos centrales del procedimiento.

Los interesados deberán reunir:

Fotocopia del DNI (frente y dorso).

En caso de menores de edad, partida de nacimiento y documentación de los padres o tutores.

Certificado Médico Oficial (CMO) digital.

Estudios médicos complementarios.

Historia clínica.

Formulario P.S. 6.4 , únicamente cuando interviene un apoderado.

, únicamente cuando interviene un apoderado. Fotocopias de toda la documentación presentada.

El Certificado Médico Oficial es el documento principal del trámite y debe incluir:

Diagnóstico completo.

Evolución de la enfermedad.

Limitaciones funcionales.

Porcentaje de incapacidad.

Estudios médicos que respalden el diagnóstico.

Cómo realizar el trámite paso a paso

El procedimiento puede efectuarse tanto de forma presencial como mediante los canales digitales habilitados.

El primer paso consiste en obtener el Certificado Médico Oficial, emitido por profesionales autorizados en hospitales públicos.

Posteriormente, el solicitante deberá ingresar a Mi ANSES para verificar que toda su información personal se encuentre correctamente registrada. Es importante revisar especialmente:

Domicilio.

Datos personales.

Grupo familiar.

Cuenta bancaria.

Una vez confirmados esos datos, podrá iniciarse la gestión correspondiente.

Quienes opten por la modalidad online deberán seleccionar la opción "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral", completar los formularios requeridos y adjuntar toda la documentación solicitada.

En cambio, quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial deberán solicitar un turno y concurrir con:

DNI.

Certificado Médico Oficial.

Toda la documentación respaldatoria.

Cómo se desarrolla la evaluación de la solicitud

Una vez presentada la documentación, comienza una etapa de análisis por parte de los organismos competentes.

Durante ese proceso se revisan:

La documentación médica.

La situación socioeconómica.

El cumplimiento de todos los requisitos legales.

En determinados casos también podrán solicitarse:

Estudios complementarios.

Entrevistas personales.

Nueva documentación médica.

Debido a estas instancias de evaluación, el trámite puede extenderse durante varios meses hasta la emisión de una resolución definitiva.

Cuánto cobra la Pensión por Invalidez en julio de 2026

El monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez equivale al 70% de la jubilación mínima, motivo por el cual se actualiza mensualmente de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

Durante julio de 2026, la ANSES aplicó un incremento del 2,15%, calculado sobre la inflación de mayo informada por el INDEC.

Con esa actualización, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por Invalidez: $288.394.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar en julio de 2026: $358.394.

Este ingreso mensual consolida a la prestación como una herramienta clave para miles de personas con discapacidad que no pueden acceder al mercado laboral y necesitan un respaldo económico para afrontar sus gastos cotidianos.

Un beneficio disponible durante todo el año

A diferencia de otras prestaciones que cuentan con períodos específicos de inscripción, la Pensión No Contributiva por Invalidez puede solicitarse en cualquier momento del año, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos.

Por ese motivo, quienes consideren que cumplen con las condiciones exigidas pueden iniciar el trámite sin esperar una convocatoria especial. La recomendación es revisar previamente toda la documentación médica y mantener actualizados los datos personales en ANSES, con el objetivo de evitar demoras durante el proceso de evaluación.

Con un haber total de $358.394 en julio de 2026, resultado de la suma entre la prestación y el bono extraordinario, la Pensión No Contributiva por Invalidez continúa consolidándose como una de las ayudas económicas más importantes del sistema de seguridad social para personas con incapacidad laboral permanente y bajos recursos.