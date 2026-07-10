El gasto público acumuló una caída del 2,3% en el primer semestre

El gasto público primario de la Administración Nacional finalizó el primer semestre del año con una caída real acumulada del 2,3% respecto del mismo período del año anterior, consolidando una tendencia descendente que se mantuvo a lo largo de los primeros seis meses, pese a que durante junio se registró una suba puntual del gasto.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Analytica, el comportamiento del gasto mostró diferencias significativas entre los distintos rubros de la administración pública. Mientras algunas partidas experimentaron fuertes reducciones, otras registraron incrementos que modificaron la composición del gasto estatal durante el período analizado.

El documento, elaborado sobre la base de información disponible al 3 de julio, examina la evolución de la ejecución fiscal y concluye que, aunque junio presentó un aumento mensual, el balance del semestre continúa reflejando una reducción del gasto en términos reales.

Junio mostró una recuperación puntual

El informe señala que durante junio el gasto público registró una suba real del 3,7%, comportamiento que representó una variación positiva para ese mes en particular.

Sin embargo, ese incremento no alcanzó para revertir el desempeño acumulado de la primera mitad del año. Según el análisis de Analytica, el gasto primario devengado mantiene una reducción interanual del 2,3%, consolidando así la tendencia observada durante el semestre.

El reporte destaca expresamente que "en el primer semestre acumula una baja del 2,3% interanual", resultado obtenido a partir del procesamiento de la información fiscal disponible hasta los primeros días de julio.

Las transferencias a las provincias

Entre los distintos componentes del gasto, las transferencias a las provincias fueron el rubro que mostró la mayor reducción durante el semestre.

El informe indica que "el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1%), aunque, descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3%".

De esta manera, el financiamiento destinado a las jurisdicciones provinciales aparece como uno de los principales factores que explican la disminución general del gasto primario registrada durante la primera mitad del año.

Otro de los sectores que evidenció una importante reducción fue la obra pública, cuya inversión acumuló una caída real del 32,4% durante el semestre. El comportamiento del mes de junio resultó aún más pronunciado. Según el informe, la inversión en infraestructura registró una baja del 74,9%, resultado que estuvo asociado tanto a la disminución de las construcciones como a la reducción de las transferencias de capital.

La evolución de este rubro lo ubicó entre las partidas con mayor nivel de ajuste dentro del gasto público nacional durante el período analizado.

Los subsidios energéticos con crecimiento

En contraste con las reducciones observadas en otras áreas, los subsidios económicos presentaron un comportamiento opuesto.

El informe señala que "el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%)". De esta manera, los subsidios destinados a la energía constituyeron el rubro de mayor crecimiento dentro del gasto primario durante el primer semestre, diferenciándose del resto de las partidas que, en su mayoría, reflejaron reducciones o variaciones de menor magnitud.

El documento también detalla la evolución de otras áreas relevantes del gasto público. En el caso del transporte, el semestre cerró con una caída del 24%, situación que estuvo vinculada a la disminución de las transferencias destinadas al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

Por su parte, el gasto correspondiente a la seguridad social mostró modificaciones mucho más acotadas. Las jubilaciones y pensiones registraron una suba real del 1,3%, mientras que las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones familiares permanecieron prácticamente sin cambios respecto del año anterior, con un incremento real de apenas 0,3%.

La deuda flotante alcanzó los $3,9 billones

El informe de Analytica también incorpora un apartado referido a la deuda flotante, concepto que corresponde a los pagos pendientes del Estado.

Según el reporte, "en el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB". El documento precisa además que este nivel resulta similar al registrado en junio de 2025 y señala que dicha situación responde, en parte, al pago estacional de aguinaldos.