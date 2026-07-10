Bono de $70.000 para jubilados en julio: quiénes cobran y quiénes quedan excluidos

El bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante julio de 2026 no será percibido por la totalidad de los titulares del sistema previsional. El esquema de pagos establecido determina que un grupo específico de beneficiarios quedará excluido del cobro por superar el límite de ingresos fijado por el Gobierno.

El criterio para acceder al refuerzo económico está definido exclusivamente por el monto de los haberes mensuales que percibe cada beneficiario. A partir de esa variable se establece quién recibe el bono completo, quién accede a un monto reducido y quién deja de percibir el beneficio extraordinario.

De esta manera, el mecanismo implementado funciona bajo un sistema escalonado. Los titulares que perciben la jubilación mínima reciben la totalidad del bono de $70.000, mientras que quienes cuentan con ingresos superiores acceden a un refuerzo proporcional que disminuye a medida que aumentan los haberes, hasta llegar al límite en el que el beneficio deja de otorgarse.

Quiénes podrán cobrar el bono durante julio

El bono extraordinario previsto para julio de 2026 alcanza a tres grupos de beneficiarios contemplados dentro del esquema de pagos de la Anses.

Los titulares habilitados para acceder al refuerzo son los siguientes:

Jubilados y pensionados de la Anses.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.

La incorporación de estos grupos forma parte del esquema previsto para el pago del beneficio extraordinario correspondiente al mes de julio.

Cómo se determina el monto que recibe cada beneficiario

El valor del bono no será igual para todos los titulares alcanzados por el programa. La suma que perciba cada persona dependerá directamente del haber mensual que cobre. Quienes perciban la jubilación mínima accederán al bono completo de $70.000, sin que se apliquen deducciones ni reducciones proporcionales sobre ese monto.

En cambio, quienes registren ingresos superiores al haber mínimo podrán recibir una suma menor, ya que el esquema establece una reducción proporcional del refuerzo conforme aumentan los haberes mensuales.

Este mecanismo permite que el beneficio se reduzca de manera progresiva hasta llegar al límite establecido para dejar de percibir el bono.

El tope de ingresos que determina la exclusión

La posibilidad de cobrar el bono extraordinario tiene un límite claramente definido. La exclusión del beneficio está determinada por un único factor: el nivel de ingresos mensuales.

Según el esquema vigente para julio de 2026, los jubilados que perciban haberes superiores a $481.989 no recibirán ningún monto correspondiente al bono extraordinario. Ese valor surge de la suma entre:

Haber mínimo jubilatorio: $411.989,33.

Bono extraordinario completo: $70.000.

Tope de ingresos para acceder al beneficio: $481.989.

Esta cifra constituye el parámetro utilizado para establecer quiénes continúan dentro del esquema de pago y quiénes quedan excluidos.

Cómo funciona el esquema escalonado

El sistema diseñado para la asignación del bono contempla distintos niveles de percepción según los ingresos de cada titular. De acuerdo con este mecanismo:

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000.

Quienes perciben haberes superiores acceden a un monto proporcionalmente menor.

Los beneficiarios que superan los $481.989 mensuales no reciben ningún refuerzo extraordinario.

Así, el monto del beneficio disminuye progresivamente hasta desaparecer por completo cuando se supera el límite de ingresos previsto para el mes de julio.

La cifra que marca la diferencia

Dentro del esquema definido por la Anses, la suma de $481.989 representa la línea que divide a los beneficiarios que podrán acceder al bono extraordinario de aquellos que quedarán excluidos.

Mientras los titulares cuyos haberes se ubiquen por debajo de ese monto podrán percibir el bono completo o una suma proporcional, quienes superen ese ingreso mensual quedarán automáticamente fuera del esquema de pagos extraordinarios previsto para julio de 2026.

De este modo, el nivel de haberes constituye el único criterio para determinar el acceso al refuerzo económico. El sistema establece una asignación escalonada del beneficio hasta alcanzar el límite máximo de ingresos, a partir del cual el bono deja de abonarse en su totalidad.