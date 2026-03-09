YPF vuelve a descartar aumentos en combustibles pese a la suba del petróleo

En un contexto marcado por la volatilidad del precio internacional del petróleo, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía no modificará el precio de los combustibles, pese al impacto que está generando la escalada del crudo en los mercados internacionales.

La definición fue comunicada públicamente por el propio titular de la petrolera a través de un posteo oficial en su cuenta de la red social X, donde buscó transmitir un mensaje de previsibilidad para los consumidores frente a la incertidumbre global.

En ese mensaje, Marín explicó que la empresa mantiene una postura prudente frente a las fluctuaciones del mercado energético y reafirmó que YPF no provocará movimientos abruptos en los valores de los combustibles.

"Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición", expresó el presidente de la compañía en su publicación.

COMPROMISO HONESTO CON LOS CONSUMIDORES



El compromiso de la petrolera con los consumidores

Marín subrayó que YPF mantiene una política de prudencia frente a los cambios del mercado internacional, al tiempo que reafirmó el compromiso de la empresa con los consumidores. En ese sentido, remarcó que la compañía busca evitar impactos bruscos en los surtidores que puedan trasladar inmediatamente la volatilidad del petróleo al precio de los combustibles.

"@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", escribió el titular de la petrolera.

De esta manera, la empresa ratificó su decisión de mantener estabilidad en los precios, aun en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre energética.

La estrategia de "micropricing" para administrar los precios

Para sostener esta política, Marín explicó que la compañía trabaja con una estrategia de "micropricing", un mecanismo que permite analizar la evolución de los precios de manera permanente. Según detalló, este sistema se basa en evaluaciones continuas del mercado, lo que permite adaptar la política de precios de forma gradual y evitar movimientos abruptos.

El esquema contempla un monitoreo permanente que incluye:

Análisis diario de los precios.

Revisión semanal del comportamiento del mercado.

Aplicación del sistema de "moving average".

A través de este método, explicó Marín, la empresa puede amortiguar los picos de subas o bajas del petróleo, lo que permite ofrecer mayor estabilidad a los consumidores.

El objetivo de este enfoque es atenuar los efectos de las fluctuaciones internacionales en el mercado local de combustibles.

Un sistema para amortiguar la volatilidad

El presidente de YPF explicó que el uso del sistema de "moving average" dentro de la estrategia de micropricing permite manejar de manera más equilibrada los cambios del mercado energético. Este mecanismo funciona como una herramienta para promediar las variaciones del precio del petróleo, evitando que las oscilaciones más bruscas se reflejen de forma inmediata en los valores que pagan los usuarios en las estaciones de servicio.

De acuerdo con la explicación brindada por Marín, el sistema permite:

Atenuar picos de aumento del precio del petróleo.

Amortiguar también las bajas bruscas del mercado.

Ofrecer mayor previsibilidad a los consumidores.

Mantener un precio más estable en los combustibles.

Esta estrategia busca sostener un esquema de precios menos expuesto a la volatilidad internacional, algo que el propio titular de la compañía consideró clave para preservar la confianza del público.

Crítica a la volatilidad del mercado energético

En el tramo final de su mensaje, Marín reflexionó sobre el impacto de las fluctuaciones del mercado energético y cuestionó los efectos que generan en la economía. Según señaló, la volatilidad extrema en los precios del petróleo no genera valor económico real, sino que tiende a fomentar dinámicas especulativas de corto plazo.

"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", expresó el presidente y CEO de YPF.

Con esta definición, el titular de la empresa buscó reforzar la idea de que la política de precios de la petrolera está orientada a construir previsibilidad y estabilidad en el largo plazo, aun cuando el mercado internacional atraviese escenarios de fuerte incertidumbre.